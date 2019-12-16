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Більше тисячі магістрів СНУ імені Лесі Українки отримали дипломи. ФОТО

Більше тисячі магістрів СНУ імені Лесі Українки отримали дипломи. ФОТО
Випускники освітнього ступеня «Магістр» із 14 факультетів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки отримали довгоочікувані дипломи.

Урочисте вручення відбулося 7 лютого у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка.

На захід завітали студенти вишу, рідні випускників, викладачі, ректор, проректори, депутати та друзі магістрів. Приміщення драмтеатру було переповнене красунями та юнаками у мантіях, дівчата ходили з пишними букетами і фотографувалися поблизу яскравої фотозони.

Більше тисячі магістрів СНУ імені Лесі Українки отримали дипломи. ФОТО
Більше тисячі магістрів СНУ імені Лесі Українки отримали дипломи. ФОТО


До початку дійства усі встигли вишикуватися у холі перед залом і з нетерпінням чекали на свій вихід, аби подякувати викладачам за роки навчання і шанс досягнути успіху, маючи на руках диплом престижного університету. Церемонія розпочалася традиційно із Гімну України та хвилини мовчання за загиблими в АТО воїнами. Також пролунав гімн університету, а опісля ректор СНУ Анатолій Цьось виголосив своє перше у іпостасі очільника вишу вітальне слово магістрам. Звернув увагу на те, що перед випускниками тепер відкриваються нові двері і вони мають сили, можливості та знання, аби знайти правильний шлях в житті і досягнути успіху. Він та викладачі університету вірять у своїх випускників.

Більше тисячі магістрів СНУ імені Лесі Українки отримали дипломи. ФОТО


«Я в захваті від сьогоднішнього дійства і активності магістрів цього року. Практично 99% випускників сьогодні прийшли на захід, тож вони не байдужі і, впевнений, що люблять і пишаються своїм університетом. Вірю, що ці люди стануть справжніми фахівцями у своїй галузі», – поділився враженнями Анаталій Цьось з Інформаційним агентством ВолиньPost .

Кожного з магістрів вітав особисто, вручаючи диплом. Бажав усім здоров’я, щастя і вдалих професійних зростань, батькам подякував за хороше виховання своїх дітей.

Більше тисячі магістрів СНУ імені Лесі Українки отримали дипломи. ФОТО


Заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради Ірина Чебелюк у вітальному слові також звернулася до випускників з побажаннями вірити в себе і не забувати про викладачів і виш: «Я вам бажаю, аби ви отримали все те, що очікуєте в дорослому житті, і здобули те, що не встигли осягнути під час навчання. Ніколи не забувайте, що саме заклад, який дав «перепустку в життя», – та база, яку потрібно завжди пам’ятати».

Проректор з навчальної частини Юрій Громик розповів, що цьогоріч дипломи отримали 1146 людей, з них 332 - з відзнаками, зауважив, що це в рази більше, аніж минулого року і такі успіхи не можуть не радувати.


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Теги: СНУ, Луцьк, магістр, випускний
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Коментарі 1
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Интересно сколько буде выпускников работать по специальности? Сколько на базаре будет торговать? Сколько уматает за границу?
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