Більше тисячі магістрів СНУ імені Лесі Українки отримали дипломи. ФОТО

Випускники освітнього ступеня «Магістр» із 14 факультетів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки отримали довгоочікувані дипломи.Урочисте вручення відбулося 7 лютого у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка.На захід завітали студенти вишу, рідні випускників, викладачі, ректор, проректори, депутати та друзі магістрів. Приміщення драмтеатру було переповнене красунями та юнаками у мантіях, дівчата ходили з пишними букетами і фотографувалися поблизу яскравої фотозони.До початку дійства усі встигли вишикуватися у холі перед залом і з нетерпінням чекали на свій вихід, аби подякувати викладачам за роки навчання і шанс досягнути успіху, маючи на руках диплом престижного університету. Церемонія розпочалася традиційно із Гімну України та хвилини мовчання за загиблими в АТО воїнами. Також пролунав гімн університету, а опісля ректор СНУвиголосив своє перше у іпостасі очільника вишу вітальне слово магістрам. Звернув увагу на те, що перед випускниками тепер відкриваються нові двері і вони мають сили, можливості та знання, аби знайти правильний шлях в житті і досягнути успіху. Він та викладачі університету вірять у своїх випускників.«Я в захваті від сьогоднішнього дійства і активності магістрів цього року. Практично 99% випускників сьогодні прийшли на захід, тож вони не байдужі і, впевнений, що люблять і пишаються своїм університетом. Вірю, що ці люди стануть справжніми фахівцями у своїй галузі», – поділився враженнями Анаталій Цьось зКожного з магістрів вітав особисто, вручаючи диплом. Бажав усім здоров’я, щастя і вдалих професійних зростань, батькам подякував за хороше виховання своїх дітей.Заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської радиу вітальному слові також звернулася до випускників з побажаннями вірити в себе і не забувати про викладачів і виш: «Я вам бажаю, аби ви отримали все те, що очікуєте в дорослому житті, і здобули те, що не встигли осягнути під час навчання. Ніколи не забувайте, що саме заклад, який дав «перепустку в життя», – та база, яку потрібно завжди пам’ятати».Проректор з навчальної частинирозповів, що цьогоріч дипломи отримали 1146 людей, з них 332 - з відзнаками, зауважив, що це в рази більше, аніж минулого року і такі успіхи не можуть не радувати.