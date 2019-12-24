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На Волині судитимуть підлітків, які били і грабували перехожих

На Волині судитимуть підлітків, які били і грабували перехожих
Судитимуть 17-річного мешканця Нововолинська за грабіж, а 16-річного – за два розбої.

Зазначається, що увечері 15 грудня 2019 року старший із підлітків на вулиці вдарив перехожого у голову й, коли той упав, забрав у нього телефон вартістю понад 2700 гривень, - інформує пресслужба прокуратури області.

Цього ж вечора молодший напав на однолітка, побив та, погрожуючи ножем, забрав усі гроші, які були у того в гаманці – 250 грн.

А наступного вечора на тому ж місці, поблизу міської лікарні у Нововолинську, він напав на перехожу, ударом ноги зламав їй ногу та відібрав сумочку з речами та грішми.

Обох неповнолітніх чекає лава підсудних.

До слова, за вчинення грабежу, поєднаного з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, санкцією ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

За вчинення розбоїв санкцією ч.2 ст. 187 КК України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Головне фото – ілюстративне.



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Теги: підлітки, розбій
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