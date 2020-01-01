У Полтаві 18-річна дівчина застрелила інструктора в тирі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
У Полтаві в міському тирі 18-річна дівчина смертельно поранила 64-річного інструктора.
Про це повідомляє пресслужба ГУНПУ у Полтавській області.
Вбивство сталося 7 лютого близько 13 години в тирі на вулиці Пилипа Орлика.
Під час роботи на місці події поліція встановила, що смертельні поранення працівникові тиру завдала 18-річна відвідувачка, яка проживає в Дніпрі.
За фактом умисного вбивства 64-річного полтавця розпочате досудове розслідування.
Наразі підозрювану затримали. Її дії згідно ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України кваліфікуються, як умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7-ми до 15-ти років.
Речові докази вилучили. Обставини та мотиви даного злочину встановлює слідство.
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Про це повідомляє пресслужба ГУНПУ у Полтавській області.
Вбивство сталося 7 лютого близько 13 години в тирі на вулиці Пилипа Орлика.
Під час роботи на місці події поліція встановила, що смертельні поранення працівникові тиру завдала 18-річна відвідувачка, яка проживає в Дніпрі.
За фактом умисного вбивства 64-річного полтавця розпочате досудове розслідування.
Наразі підозрювану затримали. Її дії згідно ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України кваліфікуються, як умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7-ми до 15-ти років.
Речові докази вилучили. Обставини та мотиви даного злочину встановлює слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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