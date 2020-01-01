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У Полтаві 18-річна дівчина застрелила інструктора в тирі. ФОТО. ВІДЕО

У Полтаві 18-річна дівчина застрелила інструктора в тирі. ФОТО. ВІДЕО
У Полтаві в міському тирі 18-річна дівчина смертельно поранила 64-річного інструктора.

Про це повідомляє пресслужба ГУНПУ у Полтавській області.

Вбивство сталося 7 лютого близько 13 години в тирі на вулиці Пилипа Орлика.

Під час роботи на місці події поліція встановила, що смертельні поранення працівникові тиру завдала 18-річна відвідувачка, яка проживає в Дніпрі.

За фактом умисного вбивства 64-річного полтавця розпочате досудове розслідування.

Наразі підозрювану затримали. Її дії згідно ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України кваліфікуються, як умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7-ми до 15-ти років.

Речові докази вилучили. Обставини та мотиви даного злочину встановлює слідство.
У Полтаві 18-річна дівчина застрелила інструктора в тирі. ФОТО. ВІДЕО
У Полтаві 18-річна дівчина застрелила інструктора в тирі. ФОТО. ВІДЕО




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Теги: вбивство, тир
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