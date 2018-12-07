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У Луцьку на Конякіна автівка в’їхала в Audi на «євробляхах»

У Луцьку на Конякіна автівка в’їхала в Audi на «євробляхах»
У Луцьку трапилась аварія за участю двох автівок.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

ДТП сталась на вулиці Конякіна поблизу церкви «Нове життя». Mercedes в’їхав в Audi на єврономерах. В Audi – механічні пошкодження задньої частини.

На місці працювала патрульна поліція.

У Луцьку на Конякіна автівка в’їхала в Audi на «євробляхах»
У Луцьку на Конякіна автівка в’їхала в Audi на «євробляхах»
У Луцьку на Конякіна автівка в’їхала в Audi на «євробляхах»

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Теги: аварія, Луцьк, Конякіна
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