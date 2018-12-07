У Луцьку на Конякіна автівка в’їхала в Audi на «євробляхах»





Про це Інформаційному агентству



ДТП сталась на вулиці Конякіна поблизу церкви «Нове життя». Mercedes в’їхав в Audi на єврономерах. В Audi – механічні пошкодження задньої частини.



На місці працювала патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку трапилась аварія за участю двох автівок.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.ДТП сталась на вулиці Конякіна поблизу церкви «Нове життя». Mercedes в’їхав в Audi на єврономерах. В Audi – механічні пошкодження задньої частини.На місці працювала патрульна поліція.

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