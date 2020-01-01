У Рожищі – аварія за участю маршрутки та велосипедиста





Про це



Інцидент трапився 6 лютого близько 19:00.



Велосипедист виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з маршрутним таксі, яке якраз зупинилося, аби висадити пасажирів. Чоловік впав.



Працівник поліції, який оформляв ДТП, спочатку запідозрив, що велосипедист знаходиться у стані алкогольного сп'яніння, однак потім з'ясувалося, що чоловік – особа з інвалідністю ІІ групи і не підлягає до притягнення до адміністративної відповідальності. З огляду на це, водій маршрутного таксі не висловлював жодних претензій щодо інциденту. Його машина ціла.



Велосипедиста госпіталізували до Рожищенської центральної районної лікарні, де йому надали необхідну допомогу. У нього садно на руці.



Головне фото - ілюстративне.

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