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У Рожищі – аварія за участю маршрутки та велосипедиста

У Рожищі – аварія за участю маршрутки та велосипедиста
У Рожищі на вулиці Промислова сталась дорожньо-транспортна пригода за участі велосипедиста і маршрутного таксі.

Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.

Інцидент трапився 6 лютого близько 19:00.

Велосипедист виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з маршрутним таксі, яке якраз зупинилося, аби висадити пасажирів. Чоловік впав.

Працівник поліції, який оформляв ДТП, спочатку запідозрив, що велосипедист знаходиться у стані алкогольного сп'яніння, однак потім з'ясувалося, що чоловік – особа з інвалідністю ІІ групи і не підлягає до притягнення до адміністративної відповідальності. З огляду на це, водій маршрутного таксі не висловлював жодних претензій щодо інциденту. Його машина ціла.

Велосипедиста госпіталізували до Рожищенської центральної районної лікарні, де йому надали необхідну допомогу. У нього садно на руці.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Рожище, аварія, велосипедист
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