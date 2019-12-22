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Небезпечна ковзанка: за день до травмпункту у Луцьку звернулося більше 30-ти громадян. ВІДЕО

Небезпечна ковзанка: за день до травмпункту у Луцьку звернулося більше 30-ти громадян. ВІДЕО
7 лютого до травмпункту Луцької міської лікарні станом на 17:00 звернулися 34 громадянина з переломами різного ступеня важкості.

Про це Суспільному розповіла лаборантка рентген кабінету Луцької міської лікарні Людмила Здрок.

Черговий лікар Богдан Гайовий каже, що за три години з 9 ранку до міського травмпункту за допомогою звернулося 20 людей з травмами рук і ніг, до вечора кількість постраждалих зросла.

Зазначає, що більшість травмувало руки: «На верхній кінцівці це перелом променевої кістки у типовому місці. При падінні спрацьовує рефлекс самозахисту», – говорить лікар.

Лучанка Світлана Валюк переконана, що причиною травматизму у людей є те, що комунальники не достатньо підготувалися до погіршення погодних умов.


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Теги: Луцьк, зима, перелом, травмпункт
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