У Ковельському районі зіткнулися мікроавтобус та легковик





Про це



Аварія сталася після 9 години 7 лютого.



Внаслідок ДТП синій мікроавтобус зазнав механічні ушкодження бокової частини.



На щастя, обійшлося без постраждалих.

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