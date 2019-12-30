У Ковельському районі зіткнулися мікроавтобус та легковик
Сьогодні, 18:05
У Колодяжному Ковельського району сталася ДТП за участі двох автівок.
Про це Район.Ковель стало відомо із власних джерел.
Аварія сталася після 9 години 7 лютого.
Внаслідок ДТП синій мікроавтобус зазнав механічні ушкодження бокової частини.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
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Про це Район.Ковель стало відомо із власних джерел.
Аварія сталася після 9 години 7 лютого.
Внаслідок ДТП синій мікроавтобус зазнав механічні ушкодження бокової частини.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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