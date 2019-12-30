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У Ковельському районі зіткнулися мікроавтобус та легковик

У Ковельському районі зіткнулися мікроавтобус та легковик
У Колодяжному Ковельського району сталася ДТП за участі двох автівок.

Про це Район.Ковель стало відомо із власних джерел.

Аварія сталася після 9 години 7 лютого.

Внаслідок ДТП синій мікроавтобус зазнав механічні ушкодження бокової частини.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Теги: Ковель, аварія, зіткнення
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