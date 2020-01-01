У «Там Там Сімейні традиції» до Дня закоханих – марафон знижок*

У гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» розпочнеться марафон знижок до Дня закоханих.Про це повідомляють в адміністрації закладу.Вже готові пропозиції для подарунків коханим можна буде придбати зі знижкою.Марафон знижок:- 10 лютого – знижка 14% на посуд.- 11 лютого – знижка 14% на іграшки.- 12 лютого – знижка 14% на текстиль.- 13 лютого – знижка 14% на канцелярію.- 14 лютого – знижка 14% на чай, каву та цукерки в коробках.Зауважують, знижка не розповсюджується на товари з жовтими цінниками."Поспішайте за подарунками у «Там Там Сімейні традиції», адже кількість товару обмежена. Купуй те, що любиш! Люби те, що купуєш!", - йдеться у повідомленні.