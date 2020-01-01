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У «Там Там Сімейні традиції» до Дня закоханих – марафон знижок*

У «Там Там Сімейні традиції» до Дня закоханих – марафон знижок*
У гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» розпочнеться марафон знижок до Дня закоханих.

Про це повідомляють в адміністрації закладу.

Вже готові пропозиції для подарунків коханим можна буде придбати зі знижкою.

Марафон знижок:
- 10 лютого – знижка 14% на посуд.
- 11 лютого – знижка 14% на іграшки.
- 12 лютого – знижка 14% на текстиль.
- 13 лютого – знижка 14% на канцелярію.
- 14 лютого – знижка 14% на чай, каву та цукерки в коробках.

Зауважують, знижка не розповсюджується на товари з жовтими цінниками.

"Поспішайте за подарунками у «Там Там Сімейні традиції», адже кількість товару обмежена. Купуй те, що любиш! Люби те, що купуєш!", - йдеться у повідомленні.

У «Там Там Сімейні традиції» до Дня закоханих – марафон знижок*


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Теги: Там Там Сімейні традиції, День закоханих, марафон знижок
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