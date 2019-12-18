Чи їздитиме маршрутка № 9 до Нового ринку





Про це розповів Василь Вільчинський.



Обслуговує маршрут перевізник Микола Макарчук. З ним кореспонденти зв’язалися телефоном, коментувати ситуацію чоловік відмовився.



Нагадаємо, напередодні начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міськради Володимир Степанов розповів, що маршрут номер 9 змінить рух і заїжджатиме до ринку «Новий».



"Приписано в умовах на виконком, що у випадку повноцінного функціонування ринку "Новий" схема руху усіх 12-ти автобусів буде змінена: вулиці Бенделіані та Дружби Народів виключатиметься, а буде їхати на Станіславського, до ринку Новий і далі по своїй схемі на Мамсурова. Разом з тим, до нас звернувся перевізник "Санрайз", у них 10 автобусний маршрут з пропозицією поміняти схему маршруту, щоб не їхати на Дружби Народів, а по Станіславського до ринку "Новий". По цих питаннях підготували проект рішення до виконкому", - каже начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міськради Володимир Степанов.



Сьогодні Володимир Степанов розповів: зранку маршрутка № 9 не поїхала до ринку "Новий", бо завершують встановлювати валідатори. З наступного тижня має їхати за зміненим маршрутом.



Пролягатиме



Ринок "Новий" знаходиться на околиці Луцька в селі Рованці на вулиці Євпропейська, 3. 10 років тут працює майстер Дмитро Свириденко.



"Ні дня не закривалися, торгуємо насосами, їх ремонтуємо, маємо своїх клієнтів, до нас під’їжджають під самі двері, бо техніка важка. – Як сюди доїжджаєте? – є маршрутка №12, їздять тролейбуси 1 і 2, одразу біля ринку зупиняються", - розповів майстер Дмитро Свириденко.



О 10-й відкриває свою ятку тунісець Ласгар Амар. Розповідає, одружився на лучанці й тут вирішив вести свій бізнес. Каже: його основні клієнті – постійні.



"Два роки тому відкрили й слава Богу працюємо, є люди, ходять із заводу, є місцеві, у нас слава Богу. – Чому вибрали саме це місце? – тут ринок теж, і нормально працюємо", - зазначив тунісець Ласгар Амар.



На ринку відкриті 10 яток, - каже юристка Наталія Ящинська.



"У нас понад 140 договір уклали на сьогодні, підприємці підходять щодня. Більшість місць зайняті, тому розробили нові ряди, навіть є спереду, ближче до дороги. Продовжили пільговий період: перші три місяці не беремо за оренду, далі 40%, потім три місяці 70 і наступні 85%, це відштовхуємося від остаточної орендної плати", - зауважила юристка ринку.



Про демонтаж частини "Центрального ринку" лучани, з якими ми поспілкувалися, кажуть так:



"Мені близько, для дітей добре: вибігти свіжих продуктів купити. От рибу в сільпо далеко купувати, то де свіжу купувати? Тепер бідкаємося. У тролейбус я з двома маленькими дітьми не піду. Далеко. Будемо щось вирішувати, чоловік десь буде їздити, шукати", - розповіла лучанка Ірина Ковальчук.



Лучанин Володимир Веремчук вважає, що Центральний ринок потрібно переносити, бо є стара частина, є пам’ятки історії і там треба зробити культурний центр, відпочинковий, щоб було розуміння історії."



"Шкода людей, бо вкладали свої гроші і все, мусить з ними влада домовитися, щоб не були ображені. Знайти компроміс", - поділилася думка лучанка Наталія Трофімчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маршрутка номер 9 сьогодні, 7 лютого, не їздила до Нового ринку, як це анонсували напередодні у Луцькій міській раді.Про це розповів Суспільному водій автобусаОбслуговує маршрут перевізникЗ ним кореспонденти зв’язалися телефоном, коментувати ситуацію чоловік відмовився.Нагадаємо, напередодні начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міськрадирозповів, що маршрут номер 9 змінить рух і заїжджатиме до ринку «Новий»."Приписано в умовах на виконком, що у випадку повноцінного функціонування ринку "Новий" схема руху усіх 12-ти автобусів буде змінена: вулиці Бенделіані та Дружби Народів виключатиметься, а буде їхати на Станіславського, до ринку Новий і далі по своїй схемі на Мамсурова. Разом з тим, до нас звернувся перевізник "Санрайз", у них 10 автобусний маршрут з пропозицією поміняти схему маршруту, щоб не їхати на Дружби Народів, а по Станіславського до ринку "Новий". По цих питаннях підготували проект рішення до виконкому", - каже начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міськради Володимир Степанов.Сьогодні Володимир Степанов розповів: зранку маршрутка № 9 не поїхала до ринку "Новий", бо завершують встановлювати валідатори. З наступного тижня має їхати за зміненим маршрутом.Пролягатиме він вулицями та проспектами : Теремнівська, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького (Глушець, Паркова), Данила Галицького, Гнідавська, Станіславського, Бенделіані, Дружби Народів, Окружна, Мамсурова, Ранкова, Новодворської, Корольова, Полонківська (Молодіжна, Межова, Мамсурова) (місця міжзмінного відстою на вул. Теремнівській та вул. Полонківській).Ринок "Новий" знаходиться на околиці Луцька в селі Рованці на вулиці Євпропейська, 3. 10 років тут працює майстер"Ні дня не закривалися, торгуємо насосами, їх ремонтуємо, маємо своїх клієнтів, до нас під’їжджають під самі двері, бо техніка важка. – Як сюди доїжджаєте? – є маршрутка №12, їздять тролейбуси 1 і 2, одразу біля ринку зупиняються", - розповів майстер Дмитро Свириденко.О 10-й відкриває свою ятку тунісець. Розповідає, одружився на лучанці й тут вирішив вести свій бізнес. Каже: його основні клієнті – постійні."Два роки тому відкрили й слава Богу працюємо, є люди, ходять із заводу, є місцеві, у нас слава Богу. – Чому вибрали саме це місце? – тут ринок теж, і нормально працюємо", - зазначив тунісець Ласгар Амар.На ринку відкриті 10 яток, - каже юристка"У нас понад 140 договір уклали на сьогодні, підприємці підходять щодня. Більшість місць зайняті, тому розробили нові ряди, навіть є спереду, ближче до дороги. Продовжили пільговий період: перші три місяці не беремо за оренду, далі 40%, потім три місяці 70 і наступні 85%, це відштовхуємося від остаточної орендної плати", - зауважила юристка ринку.Про демонтаж частини "Центрального ринку" лучани, з якими ми поспілкувалися, кажуть так:"Мені близько, для дітей добре: вибігти свіжих продуктів купити. От рибу в сільпо далеко купувати, то де свіжу купувати? Тепер бідкаємося. У тролейбус я з двома маленькими дітьми не піду. Далеко. Будемо щось вирішувати, чоловік десь буде їздити, шукати", - розповіла лучанкаЛучанинвважає, що Центральний ринок потрібно переносити, бо є стара частина, є пам’ятки історії і там треба зробити культурний центр, відпочинковий, щоб було розуміння історії.""Шкода людей, бо вкладали свої гроші і все, мусить з ними влада домовитися, щоб не були ображені. Знайти компроміс", - поділилася думка лучанка

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