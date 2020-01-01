У Луцьку немає жодного грального закладу, – поліція





Про це повідомили у



З метою перевірки за вказаною адресою на місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Інформація щодо надання послуг з грального бізнесу не підтвердилася. На сьогодні робота усіх гральних закладів у Луцьку припинена.



Зауважують, що 20 грудня, співробітники Головного управління Національної поліції у Волинській області спільно із підпорядкованими підрозділами та за участю працівників обласного Управління стратегічних розслідувань припинили діяльність 187 гральних закладів, зокрема, лотерей, які згідно з відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів від 20 грудня втратили можливість працювати в законному полі. Незаконну діяльність таких закладів припинили діяльність, зокрема, в Луцьку, Ковелі, Нововолинську, Ківерцях, Іваничах, Маневичах та Горохові.



На Волині діють постійні мобільні групи зі складу слідчих підрозділів поліції та обласного управління стратегічних розслідувань, які здійснюють постійний моніторинг та реагування на факти, пов’язанні з незаконним гральним бізнесом.



Поліція Волині звертається до громадян, котрі виявлять факти відновлення роботи гральних закладів, невідкладно повідомляти про це поліцію.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поліції Волині розповіли, що у Луцьку поширюють фейкову інформацію про функціонування грального закладу на вулиці Лесі Українки. Проте ця інформація є неправдива та не відповідає дійсності.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. З метою перевірки за вказаною адресою на місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Інформація щодо надання послуг з грального бізнесу не підтвердилася. На сьогодні робота усіх гральних закладів у Луцьку припинена.Зауважують, що 20 грудня, співробітники Головного управління Національної поліції у Волинській області спільно із підпорядкованими підрозділами та за участю працівників обласного Управління стратегічних розслідувань припинили діяльність 187 гральних закладів, зокрема, лотерей, які згідно з відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів від 20 грудня втратили можливість працювати в законному полі. Незаконну діяльність таких закладів припинили діяльність, зокрема, в Луцьку, Ковелі, Нововолинську, Ківерцях, Іваничах, Маневичах та Горохові.На Волині діють постійні мобільні групи зі складу слідчих підрозділів поліції та обласного управління стратегічних розслідувань, які здійснюють постійний моніторинг та реагування на факти, пов’язанні з незаконним гральним бізнесом.Поліція Волині звертається до громадян, котрі виявлять факти відновлення роботи гральних закладів, невідкладно повідомляти про це поліцію.

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