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У Луцьку немає жодного грального закладу, – поліція

У Луцьку немає жодного грального закладу, – поліція
У поліції Волині розповіли, що у Луцьку поширюють фейкову інформацію про функціонування грального закладу на вулиці Лесі Українки. Проте ця інформація є неправдива та не відповідає дійсності.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

З метою перевірки за вказаною адресою на місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Інформація щодо надання послуг з грального бізнесу не підтвердилася. На сьогодні робота усіх гральних закладів у Луцьку припинена.

Зауважують, що 20 грудня, співробітники Головного управління Національної поліції у Волинській області спільно із підпорядкованими підрозділами та за участю працівників обласного Управління стратегічних розслідувань припинили діяльність 187 гральних закладів, зокрема, лотерей, які згідно з відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів від 20 грудня втратили можливість працювати в законному полі. Незаконну діяльність таких закладів припинили діяльність, зокрема, в Луцьку, Ковелі, Нововолинську, Ківерцях, Іваничах, Маневичах та Горохові.

На Волині діють постійні мобільні групи зі складу слідчих підрозділів поліції та обласного управління стратегічних розслідувань, які здійснюють постійний моніторинг та реагування на факти, пов’язанні з незаконним гральним бізнесом.

Поліція Волині звертається до громадян, котрі виявлять факти відновлення роботи гральних закладів, невідкладно повідомляти про це поліцію.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, поліція, гральний заклад, спростування
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