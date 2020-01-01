Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 8 і 9 лютого





У суботу і в неділю в Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.ua.



У суботу в Луцьку, Любешеві, Маневичах можливий невеликий сніг. Температура повітря вночі від -6 до -3 градусів, удень до 0…+4. Вітер південно-західний, західний, північно-західний і південний, 1-5 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ зі снігом.



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