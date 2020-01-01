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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 8 і 9 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 8 і 9 лютого
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю в Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.ua.

У суботу в Луцьку, Любешеві, Маневичах можливий невеликий сніг. Температура повітря вночі від -6 до -3 градусів, удень до 0…+4. Вітер південно-західний, західний, північно-західний і південний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ зі снігом.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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