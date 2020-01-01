Юні волинські боксери здобули перемогу на відкритому чемпіонаті





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Близько двох сотень учасників віком від 8 до 16 років з різних куточків Волині, а також команди Рівненщини, білоруського Бреста та польського Замостя прибули сюди, аби поборотися за звання найсильніших.



Щодо здобутків юних боксерів Любомльщини, то вони завоювали тринадцять нагород.



Зокрема, треті місця у своїх категоріях посіли: Назар Павленко, Артур Оніщук, Марк Оніщук, Кирил Богдан; другі — Данило Сацюк, Юрій Ковалюк, Влада Анохіна.



Переможцями у своїх категоріях стали: Анастасія Саранюк, Каріна Мариньоха, Сергій Оніщук, Станіслав Богдан, Владислав Мацеха, Всеволод Цибенко.



Готував дітей до виступу тренер Юрій Бєлих. Варто зазначити, що на громадських засадах йому регулярно допомагає заступник міського голови Микола Оніщук, який є палким прихильником цього виду спорту.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно у спортивному комплексі обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні проходив відкритий чемпіонат Волині з боксу, присвячений пам’яті нашого земляка-боксера Володимира Каменєва, який першим із волинян отримав звання майстра у цьому виді спорту.Про це пише Кордон.Близько двох сотень учасників віком від 8 до 16 років з різних куточків Волині, а також команди Рівненщини, білоруського Бреста та польського Замостя прибули сюди, аби поборотися за звання найсильніших.Щодо здобутків юних боксерів Любомльщини, то вони завоювали тринадцять нагород.Зокрема, треті місця у своїх категоріях посіли:Переможцями у своїх категоріях стали:Готував дітей до виступу тренер. Варто зазначити, що на громадських засадах йому регулярно допомагає заступник міського голови Микола Оніщук, який є палким прихильником цього виду спорту.

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