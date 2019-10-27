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У волинському селі будують школу

У волинському селі будують школу
У селі Піща триває будівництво нової школи.

Про це пише Район.Шацьк

«Будівництво нового приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. села Піща триває. Прогрес, який був досягнутий, ви можете спостерігати на фото. Шостого лютого представниками підрядника будівництва було встановлено стенд паспорту об’єкту», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, будівництво нового приміщення Піщанської школи розпочалося у жовтні минулого року. В цьому році Мінрегіон включив Піщанську школу у список об'єктів, які будуть фінансуватися за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Доведено також суми, які необхідні для виконання робіт. Приблизно фінансування проєкту на цей рік становить 29 млн. 951 тис.79 грн. Співфінансування з місцевих бюджету – 2 млн.713 тис. грн.

У волинському селі будують школу
У волинському селі будують школу
У волинському селі будують школу

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Теги: школа, піща, будівництво
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