На Волині школярі вивчатимуть англійську з іноземним волонтером





Про це



Як відомо, її учасникам допомагають безкоштовно організувати пришікльний мовний табір із залученням іноземного волонтера. Нагадаємо, що торік заклад теж виборов право бути учасником GoCamp. У рамках проєкту влітку на базі школи діяв мовний майданчик, де протягом двох тижнів тривало спілкування з справжнім носієм англійської мови.



Як зазначили організатори, цьогорічний відбір був складним, адже обирати довелося з-поміж 840 претендентів. Іноземний волонтер навчатиме лищенських школярів англійської мови в період з 10 по 21 серпня.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Загальноосвітня школа села Лище другий рік поспіль відібрана для участі у найбільшій освітній волонтерській програмі в Східній Європі GoCamp.Про це пишуть на сайті Підгайцівської ОТГ.Як відомо, її учасникам допомагають безкоштовно організувати пришікльний мовний табір із залученням іноземного волонтера. Нагадаємо, що торік заклад теж виборов право бути учасником GoCamp. У рамках проєкту влітку на базі школи діяв мовний майданчик, де протягом двох тижнів тривало спілкування з справжнім носієм англійської мови.Як зазначили організатори, цьогорічний відбір був складним, адже обирати довелося з-поміж 840 претендентів. Іноземний волонтер навчатиме лищенських школярів англійської мови в період з 10 по 21 серпня.

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