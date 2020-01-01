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Світязьких першокласників «посвятили» у читачі

Світязьких першокласників «посвятили» у читачі
У Світязькому ліцеї відбувся захід «Посвята першокласників у читачі».

Про це пише Район.Шацьк

Традиційне свято для першокласників відбулося 6 лютого.

Діти читали вірші, відгадували загадки та розповідали про те, як потрібно поводитися із книгою. Педагог-організатор Тетяна Омельчук продемонструвала відеосюжети, з яких школярі дізналися про історію виникнення та сучасне виготовлення книги.

Бібліотекарка Марія Морозюк провела вікторину «З якої це казки» та ознайомила запрошених учнів із правилами поведінки у бібліотеці.

Наприкінці свята першокласники дали обіцянку, що будуть постійно відвідувати бібліотеку, читати та бережливо ставитися до книги.

Світязьких першокласників «посвятили» у читачі
Світязьких першокласників «посвятили» у читачі
Світязьких першокласників «посвятили» у читачі
Світязьких першокласників «посвятили» у читачі
Світязьких першокласників «посвятили» у читачі

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Теги: світязь, школярі, читання
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