Світязьких першокласників «посвятили» у читачі
Сьогодні, 06:17
У Світязькому ліцеї відбувся захід «Посвята першокласників у читачі».
Про це пише Район.Шацьк
Традиційне свято для першокласників відбулося 6 лютого.
Діти читали вірші, відгадували загадки та розповідали про те, як потрібно поводитися із книгою. Педагог-організатор Тетяна Омельчук продемонструвала відеосюжети, з яких школярі дізналися про історію виникнення та сучасне виготовлення книги.
Бібліотекарка Марія Морозюк провела вікторину «З якої це казки» та ознайомила запрошених учнів із правилами поведінки у бібліотеці.
Наприкінці свята першокласники дали обіцянку, що будуть постійно відвідувати бібліотеку, читати та бережливо ставитися до книги.
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Про це пише Район.Шацьк
Традиційне свято для першокласників відбулося 6 лютого.
Діти читали вірші, відгадували загадки та розповідали про те, як потрібно поводитися із книгою. Педагог-організатор Тетяна Омельчук продемонструвала відеосюжети, з яких школярі дізналися про історію виникнення та сучасне виготовлення книги.
Бібліотекарка Марія Морозюк провела вікторину «З якої це казки» та ознайомила запрошених учнів із правилами поведінки у бібліотеці.
Наприкінці свята першокласники дали обіцянку, що будуть постійно відвідувати бібліотеку, читати та бережливо ставитися до книги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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