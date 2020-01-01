Світязьких першокласників «посвятили» у читачі





Про це



Традиційне свято для першокласників відбулося 6 лютого.



Діти читали вірші, відгадували загадки та розповідали про те, як потрібно поводитися із книгою. Педагог-організатор Тетяна Омельчук продемонструвала відеосюжети, з яких школярі дізналися про історію виникнення та сучасне виготовлення книги.



Бібліотекарка Марія Морозюк провела вікторину «З якої це казки» та ознайомила запрошених учнів із правилами поведінки у бібліотеці.



Наприкінці свята першокласники дали обіцянку, що будуть постійно відвідувати бібліотеку, читати та бережливо ставитися до книги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Світязькому ліцеї відбувся захід «Посвята першокласників у читачі».Про це пише Район.ШацькТрадиційне свято для першокласників відбулося 6 лютого.Діти читали вірші, відгадували загадки та розповідали про те, як потрібно поводитися із книгою. Педагог-організатор Тетяна Омельчук продемонструвала відеосюжети, з яких школярі дізналися про історію виникнення та сучасне виготовлення книги.Бібліотекарка Марія Морозюк провела вікторину «З якої це казки» та ознайомила запрошених учнів із правилами поведінки у бібліотеці.Наприкінці свята першокласники дали обіцянку, що будуть постійно відвідувати бібліотеку, читати та бережливо ставитися до книги.

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