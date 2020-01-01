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У Збройних силах України створили нові командування

У Збройних силах України створили нові командування
На виконання спільних директив Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України завершився перший етап реформування Збройних сил України, за результатами чого було створено нові командування і призначено їхніх командувачів.

Про це пише Інтерфакс.

"Зокрема, Командування об’єднаних сил Збройних Сил України очолив тимчасовий виконувач обов’язків командувача генерал-лейтенант Сергій Наєв, Командування медичних сил Збройних сил України – генерал-майор Ігор Хоменко, Командування сил підтримки Збройних сил України – полковник Микола Жирнов, Командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки Збройних сил України – генерал-майор Євген Степаненко", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці на Генштабу ЗСУ в соцмережі Facebook у п'ятницю.

Згідно з інформацією, перебудова структури війська спрямована на досягнення чіткого розмежування повноважень між усіма органами військового управління за принципами НАТО.

"За іншими напрямами наразі триває робота щодо вдосконалення законодавства та нормативно-правової бази з питань безпеки та оборони для продовження трансформації Збройних сил України", - додали в Генштабі й наголосили, що перехід на стандарти та структури НАТО - це незворотний процес, який відповідає чітким вимогам розвитку сучасного українського війська.

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Теги: зсу, командування, реформа
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