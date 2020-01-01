У Збройних силах України створили нові командування
Сьогодні, 02:11
На виконання спільних директив Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України завершився перший етап реформування Збройних сил України, за результатами чого було створено нові командування і призначено їхніх командувачів.
Про це пише Інтерфакс.
"Зокрема, Командування об’єднаних сил Збройних Сил України очолив тимчасовий виконувач обов’язків командувача генерал-лейтенант Сергій Наєв, Командування медичних сил Збройних сил України – генерал-майор Ігор Хоменко, Командування сил підтримки Збройних сил України – полковник Микола Жирнов, Командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки Збройних сил України – генерал-майор Євген Степаненко", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці на Генштабу ЗСУ в соцмережі Facebook у п'ятницю.
Згідно з інформацією, перебудова структури війська спрямована на досягнення чіткого розмежування повноважень між усіма органами військового управління за принципами НАТО.
"За іншими напрямами наразі триває робота щодо вдосконалення законодавства та нормативно-правової бази з питань безпеки та оборони для продовження трансформації Збройних сил України", - додали в Генштабі й наголосили, що перехід на стандарти та структури НАТО - це незворотний процес, який відповідає чітким вимогам розвитку сучасного українського війська.
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Про це пише Інтерфакс.
"Зокрема, Командування об’єднаних сил Збройних Сил України очолив тимчасовий виконувач обов’язків командувача генерал-лейтенант Сергій Наєв, Командування медичних сил Збройних сил України – генерал-майор Ігор Хоменко, Командування сил підтримки Збройних сил України – полковник Микола Жирнов, Командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки Збройних сил України – генерал-майор Євген Степаненко", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці на Генштабу ЗСУ в соцмережі Facebook у п'ятницю.
Згідно з інформацією, перебудова структури війська спрямована на досягнення чіткого розмежування повноважень між усіма органами військового управління за принципами НАТО.
"За іншими напрямами наразі триває робота щодо вдосконалення законодавства та нормативно-правової бази з питань безпеки та оборони для продовження трансформації Збройних сил України", - додали в Генштабі й наголосили, що перехід на стандарти та структури НАТО - це незворотний процес, який відповідає чітким вимогам розвитку сучасного українського війська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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