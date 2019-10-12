Назвали нового міністра окупованих територій

Олексію Резнікову запропонували очолити новостворене міністерство окупованих територій.



Про це в ефірі телеканалу Інтер заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, -



"– Ми визначилися з міністром, який займатиметься окупованими територіями та запропонували цю посаду Олексію Резнікову.



Нам потрібен віце-прем’єр з фокусом на залучення інвестицій та посилення роботи Тимофія Милованова", – наголосив Гончарук.



Нагадаємо, представник України в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Резніков утримався від коментарів щодо можливого його призначення міністром тимчасово окупованих територій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. запропонували очолити новостворене міністерство окупованих територій.Про це в ефірі телеканалу Інтер заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, - пишуть Факти."– Ми визначилися з міністром, який займатиметься окупованими територіями та запропонували цю посаду Олексію Резнікову.Нам потрібен віце-прем’єр з фокусом на залучення інвестицій та посилення роботи Тимофія Милованова", – наголосив Гончарук.Нагадаємо, представник України в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Резніков утримався від коментарів щодо можливого його призначення міністром тимчасово окупованих територій.

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