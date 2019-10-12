Назвали нового міністра окупованих територій
Сьогодні, 01:03
Олексію Резнікову запропонували очолити новостворене міністерство окупованих територій.
Про це в ефірі телеканалу Інтер заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, - пишуть Факти.
"– Ми визначилися з міністром, який займатиметься окупованими територіями та запропонували цю посаду Олексію Резнікову.
Нам потрібен віце-прем’єр з фокусом на залучення інвестицій та посилення роботи Тимофія Милованова", – наголосив Гончарук.
Нагадаємо, представник України в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Резніков утримався від коментарів щодо можливого його призначення міністром тимчасово окупованих територій.
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Про це в ефірі телеканалу Інтер заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, - пишуть Факти.
"– Ми визначилися з міністром, який займатиметься окупованими територіями та запропонували цю посаду Олексію Резнікову.
Нам потрібен віце-прем’єр з фокусом на залучення інвестицій та посилення роботи Тимофія Милованова", – наголосив Гончарук.
Нагадаємо, представник України в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Резніков утримався від коментарів щодо можливого його призначення міністром тимчасово окупованих територій.
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