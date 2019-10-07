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Опублікували ретрофото команди Любомльщини з футболу

Опублікували ретрофото команди Любомльщини з футболу
Команда Любомльського району – переможець першості Волинської області з футболу серед колективів другої групи.

Про це повідомляє директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, - пише Район.Любомль

Як пише Микола Сацюк, на фото зліва направо стоять Віталій Дубовський (в.о. голови комітету по фізичній культурі і спорту при райвиконкомі) та гравці Микола Цип'ящук, Микола Сацюк, Анатолій Набока, Володимир Сацюк, Володимир Скопюк. У нижньому ряді Валерій Юрков, Микола Жадько, Олександр Ващук, Олександр Набока та Василь Сацюк. Тренер команди В. Сисоєв.

Турнір проводився у місті Горохів, за вихід до першої групи серед трьох команд (Турійськ, Горохів та Любомль) 20-22 листопада 1978 року. Любомль переміг команду з Турійська (2:1) та Горохова (1:0) і вже в наступному році виступав у першій групі чемпіонату волині.

Фото зроблене на одному з тренувань біля стадіону «Колос» у Любомлі.

Опублікували ретрофото команди Любомльщини з футболу

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Теги: любомль, футбол, команда, ретрофото
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