У містечку на Волині презентували фотовиставку відомого журналіста

Валерія Мельника.



«Барви Полісся» – таку назву має блок неповторних робіт майстра камери і пера. На фото – унікальні куточки природи рідної Волині, тварини, рослини… Кожне фото, яку автор демонструє своєму глядачеві, вражає, -



Відкриваючи фотовиставку, Валерій Мельник поділився цікавими спогадами про свої окремі роботи. До прикладу, аби спіймати у свій об’єктив, унікального чорного лелеку, довелося витратити три роки. Щоб «заговорив» могутній дуб, зроблено не один десяток кадрів. А щоб зафіксувати оленів та зубрів, довелося сидіти у засідці, в кормушці із сіном посеред лісу, а тоді, вночі, ще й пішки, шукати дорогу додому. Автор порівнює роботу фотографа з полюванням, адже заради одного вдалого кадру доводиться пройти не один кілометр, здолати не одну перешкоду та направду любити свою справу.



Вдячність автору фотовиставки за його талант, творчий доробок, щиру та відкриту душу висловили начальник відділу освіти та культури райдержадміністрації Галина Слатініна, ветерани педагогічної праці, жительки міста Анісія Бакун та Надія Геліч. Вони побажали Валерію Степановичу міцного здоров’я, сил і натхнення надалі, вдячності від людей за добрі справи, які робить.



У заході взяли участь керівник апарату райдержадміністрації Зоя Радюк, представники колективу НПП «Цуманська пуща», жителі міста.



Фотовиставка демонструватиметься у краєзнавчому музеї впродовж лютого.



«Запрошуємо усіх бажаючих відвідати її та відкрити для себе унікальну природу Волині»,– йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівському краєзнавчому музеї відкрилася персональна фотовиставка заслуженого журналіста України, члена Національної спілки краєзнавців України, лауреата Всеукраїнської премії імені академіка Петра Тронька, природоохоронця, фотографа, краєзнавця та письменника –«Барви Полісся» – таку назву має блок неповторних робіт майстра камери і пера. На фото – унікальні куточки природи рідної Волині, тварини, рослини… Кожне фото, яку автор демонструє своєму глядачеві, вражає, - пише Район.КіверціВідкриваючи фотовиставку, Валерій Мельник поділився цікавими спогадами про свої окремі роботи. До прикладу, аби спіймати у свій об’єктив, унікального чорного лелеку, довелося витратити три роки. Щоб «заговорив» могутній дуб, зроблено не один десяток кадрів. А щоб зафіксувати оленів та зубрів, довелося сидіти у засідці, в кормушці із сіном посеред лісу, а тоді, вночі, ще й пішки, шукати дорогу додому. Автор порівнює роботу фотографа з полюванням, адже заради одного вдалого кадру доводиться пройти не один кілометр, здолати не одну перешкоду та направду любити свою справу.Вдячність автору фотовиставки за його талант, творчий доробок, щиру та відкриту душу висловили начальник відділу освіти та культури райдержадміністрації Галина Слатініна, ветерани педагогічної праці, жительки міста Анісія Бакун та Надія Геліч. Вони побажали Валерію Степановичу міцного здоров’я, сил і натхнення надалі, вдячності від людей за добрі справи, які робить.У заході взяли участь керівник апарату райдержадміністрації Зоя Радюк, представники колективу НПП «Цуманська пуща», жителі міста.Фотовиставка демонструватиметься у краєзнавчому музеї впродовж лютого.«Запрошуємо усіх бажаючих відвідати її та відкрити для себе унікальну природу Волині»,– йдеться у повідомленні.

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