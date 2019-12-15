вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцька медсестра їздила за кермом у стані алкогольного сп'яніння

Луцька медсестра їздила за кермом у стані алкогольного сп'яніння
У Луцьку медсестра з «Рожищенської ЦРЛ» їздила за кермом джипу Toyota RAV4 в стані алкогольного сп’яніння, однак суд звільнив її від адміністративної відповідальності.

Про це йдеться в постанові Рожищенського районного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.

Суд встановив, що згідно з протоколом про адміністративне правопорушення обвинувачена, яка працює в КНП «Рожищенська ЦРЛ» на посаді сестри медичної загально-лікарняного персоналу, 5 січня 2020 року близько 2 годин 50 хвилин рухалась проспектом Волі у Луцьку на автомоіблі «TOYOTA RAV4», перебуваючи при цьому в стані алкогольного сп`яніння.

В судовому засіданні водійка повністю визнала свою вину та щиро розкаялася у вчиненому. Вона зазначила, що цілковито усвідомила протиправність вчиненого, зробила належні висновки та пообіцяла в подальшому подібного не допускати.

Відзначимо, що 28 січня до суду надійшло клопотання від трудового колективу Комунального некомерційного підприємства «Рожищенська центральна районна лікарня» Рожищенської районної ради про звільнення обвинуваченої від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів про вчинення останньою адміністративного правопорушення на розгляд трудовому колективу згідно протоколу загальних зборів трудового колективу меддичної установи.

В протоколі зазначено, що обинувачена за час роботи зарекомендувала себе з позитивної сторони, як дисциплінований працівник, кваліфікований фахівець, добра, порядна людина, тому просять звільнити останню від адміністративної відповідальності.

Відтак, суд звільнив медичну сестру від адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передавши матеріали справи на розгляд трудовому колективу медичної установи, в якій вона працює.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, вирок, медсестра, алкоголь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З понеділка луцькі муніципали продовжать зносити Центральний ринок
Сьогодні, 11:06
На Львівщині у воді знайшли тіло волинянина
Сьогодні, 10:35
Луцька медсестра їздила за кермом у стані алкогольного сп'яніння
Сьогодні, 10:00
У містечку на Волині презентували фотовиставку відомого журналіста
Сьогодні, 09:21
Які найпопулярніші афери шахраїв на Волині
Сьогодні, 08:31
Схожі новини
Судили волинського студента, який вкрав з магазину алкоголь Судили волинського студента, який вкрав з магазину алкоголь
15 грудень, 2019, 21:17
Волинянин, який до смерті побив чоловіка, проведе у в'язниці вісім років Волинянин, який до смерті побив чоловіка, проведе у в'язниці вісім років
22 січень, 23:23
Псевдомінер з Нововолинська отримав умовний термін та заборону відвідувати кафе Псевдомінер з Нововолинська отримав умовний термін та заборону відвідувати кафе
20 січень, 22:46
Волинянку, яка напала на чоловіка з ножем, засудили на п'ять років Волинянку, яка напала на чоловіка з ножем, засудили на п'ять років
18 січень, 23:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З понеділка луцькі муніципали продовжать зносити Центральний ринок
Сьогодні, 11:06
 0
На Львівщині у воді знайшли тіло волинянина
Сьогодні, 10:35
 0
Луцька медсестра їздила за кермом у стані алкогольного сп'яніння
Сьогодні, 10:00
 0
У містечку на Волині презентували фотовиставку відомого журналіста
Сьогодні, 09:21
 0
Які найпопулярніші афери шахраїв на Волині
Сьогодні, 08:31
 0
Медіа
відео
1/8