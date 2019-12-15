Луцька медсестра їздила за кермом у стані алкогольного сп'яніння





Про це йдеться в постанові Рожищенського районного суду Волинської області, -



Суд встановив, що згідно з протоколом про адміністративне правопорушення обвинувачена, яка працює в КНП «Рожищенська ЦРЛ» на посаді сестри медичної загально-лікарняного персоналу, 5 січня 2020 року близько 2 годин 50 хвилин рухалась проспектом Волі у Луцьку на автомоіблі «TOYOTA RAV4», перебуваючи при цьому в стані алкогольного сп`яніння.



В судовому засіданні водійка повністю визнала свою вину та щиро розкаялася у вчиненому. Вона зазначила, що цілковито усвідомила протиправність вчиненого, зробила належні висновки та пообіцяла в подальшому подібного не допускати.



Відзначимо, що 28 січня до суду надійшло клопотання від трудового колективу Комунального некомерційного підприємства «Рожищенська центральна районна лікарня» Рожищенської районної ради про звільнення обвинуваченої від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів про вчинення останньою адміністративного правопорушення на розгляд трудовому колективу згідно протоколу загальних зборів трудового колективу меддичної установи.



В протоколі зазначено, що обинувачена за час роботи зарекомендувала себе з позитивної сторони, як дисциплінований працівник, кваліфікований фахівець, добра, порядна людина, тому просять звільнити останню від адміністративної відповідальності.



Відтак, суд звільнив медичну сестру від адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передавши матеріали справи на розгляд трудовому колективу медичної установи, в якій вона працює.

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