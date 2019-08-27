У «Цуманській пущі» провели науково-польові дослідження





Про це



Зокрема, виявили популяцію підсніжника білосніжного (Galanthus nivalis) на різних ділянках Берестянського лісництва. Особини знаходяться у стані початку вегетації, окремі – у стані початку бутонізації. Поряд з підсніжником у генеративному стані зустрічається медунка звичайна (Pulmonaria officinalis) у стані цвітіння.



Також було виявлено два осередки плауна річного (Lycopodium annotinum L.) площею в дубово-грабовому лісі. Популяція не однорідна, спорадична. Стан популяції – задовільний.



У дослідженні взяли участь в.о. директора Парку Квач І. С., працівники відділу науково-дослідної роботи Мерленко Н. О. та Іванців О. Я., начальник відділу збереження та відтворення природних екосистем Громик Б. І. та завідуючий кафедри екології та агрономії ЛНТУ Іванців В. В.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники відділу науково-дослідної роботи здійснили виїзд на територію Олицько-Цуманського ПО НДВ з метою виявлення ранніх первоцвітів.Про це пише Район.КіверціЗокрема, виявили популяцію підсніжника білосніжного (Galanthus nivalis) на різних ділянках Берестянського лісництва. Особини знаходяться у стані початку вегетації, окремі – у стані початку бутонізації. Поряд з підсніжником у генеративному стані зустрічається медунка звичайна (Pulmonaria officinalis) у стані цвітіння.Також було виявлено два осередки плауна річного (Lycopodium annotinum L.) площею в дубово-грабовому лісі. Популяція не однорідна, спорадична. Стан популяції – задовільний.У дослідженні взяли участь в.о. директора Парку Квач І. С., працівники відділу науково-дослідної роботи Мерленко Н. О. та Іванців О. Я., начальник відділу збереження та відтворення природних екосистем Громик Б. І. та завідуючий кафедри екології та агрономії ЛНТУ Іванців В. В.

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