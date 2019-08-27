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У «Цуманській пущі» провели науково-польові дослідження

У «Цуманській пущі» провели науково-польові дослідження
Працівники відділу науково-дослідної роботи здійснили виїзд на територію Олицько-Цуманського ПО НДВ з метою виявлення ранніх первоцвітів.

Про це пише Район.Ківерці

Зокрема, виявили популяцію підсніжника білосніжного (Galanthus nivalis) на різних ділянках Берестянського лісництва. Особини знаходяться у стані початку вегетації, окремі – у стані початку бутонізації. Поряд з підсніжником у генеративному стані зустрічається медунка звичайна (Pulmonaria officinalis) у стані цвітіння.

Також було виявлено два осередки плауна річного (Lycopodium annotinum L.) площею в дубово-грабовому лісі. Популяція не однорідна, спорадична. Стан популяції – задовільний.

У дослідженні взяли участь в.о. директора Парку Квач І. С., працівники відділу науково-дослідної роботи Мерленко Н. О. та Іванців О. Я., начальник відділу збереження та відтворення природних екосистем Громик Б. І. та завідуючий кафедри екології та агрономії ЛНТУ Іванців В. В.

У «Цуманській пущі» провели науково-польові дослідження

У «Цуманській пущі» провели науково-польові дослідження

У «Цуманській пущі» провели науково-польові дослідження

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Теги: цуманська пуща, дослідження, парк
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