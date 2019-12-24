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Імпорт газу в Україну зріс на 35%, а транзит - на 3%

Імпорт газу в Україну зріс на 35%, а транзит - на 3%
Україна більше чотирьох років імпортує газ лише з європейського напряму.

Імпорт природного газу до України за минулий рік зріс на 34,9% - до 14,2 млрд куб. м, а обсяги транзиту газу територією України з РФ до європейських країн і Молдови зросли на 3% - до 89,6 млрд куб. м порівняно з 2018 роком, - пише Главком.

Зазначається, що при цьому Україна більше чотирьох років імпортує газ лише з європейського напряму.

Максимальний рівень використання української газотранспортної системи (ГТС) для транзиту у 2019 році сягнув 113 млрд куб. м у річному еквіваленті (максимальні показники транзиту зафіксовані в липні 2019 року).

До підземних сховищ газу (ПСГ) за 2019 рік закачали 13,1 млрд куб. м газу - на 34% більше, ніж протягом 2018 року. На початок сезону відбору газу ПСГ були заповнені на 70%.

Станом на 1 січня 2020 року, в ПСГ України накопичено 18,9 млрд куб. м блакитного палива - на 36% більше, ніж рік тому. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/u-2019-roci-import-gazu-v-ukrajinu-zris-na-35-tranzit-na-3--658143.html

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Теги: газ, імпорт, транзин
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