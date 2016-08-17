В Антарктиді зафіксували рекордно високу температуру
Сьогодні, 05:14
В Антарктиді зафіксували новий рекорд температури на материку: 18,3 °C. Показник перевищує попередній рекорд на 0,8 °C.
Пише The Village.
Спостереження велись на аргентинській дослідницькій станції, в Есперансі, на північній частині Антарктичного півострова. Дані на цій станції вимірюються з 1961 року.
Попередній рекорд становив 17,5 ° С і був встановлений у березні 2015 року.
Новий рекорд є ознакою того, що потепління в Антарктиді відбувається набагато швидше, ніж в середньому у світі.
За даними Всесвітньої метеорологічної організації, Антарктичний півострів є одним з місць на Землі, де температура повітря зростає найшвидше – територія нагрілась майже на 3 градуси за останні 50 років. Майже всі льодовики регіону тануть.
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Пише The Village.
Спостереження велись на аргентинській дослідницькій станції, в Есперансі, на північній частині Антарктичного півострова. Дані на цій станції вимірюються з 1961 року.
Попередній рекорд становив 17,5 ° С і був встановлений у березні 2015 року.
Новий рекорд є ознакою того, що потепління в Антарктиді відбувається набагато швидше, ніж в середньому у світі.
За даними Всесвітньої метеорологічної організації, Антарктичний півострів є одним з місць на Землі, де температура повітря зростає найшвидше – територія нагрілась майже на 3 градуси за останні 50 років. Майже всі льодовики регіону тануть.
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