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В Антарктиді зафіксували рекордно високу температуру

В Антарктиді зафіксували рекордно високу температуру
В Антарктиді зафіксували новий рекорд температури на материку: 18,3 °C. Показник перевищує попередній рекорд на 0,8 °C.

Пише The Village.

Спостереження велись на аргентинській дослідницькій станції, в Есперансі, на північній частині Антарктичного півострова. Дані на цій станції вимірюються з 1961 року.

Попередній рекорд становив 17,5 ° С і був встановлений у березні 2015 року.

Новий рекорд є ознакою того, що потепління в Антарктиді відбувається набагато швидше, ніж в середньому у світі.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, Антарктичний півострів є одним з місць на Землі, де температура повітря зростає найшвидше – територія нагрілась майже на 3 градуси за останні 50 років. Майже всі льодовики регіону тануть.

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Теги: антарктида, температура, рекорд
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