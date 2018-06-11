На Львівщині у воді знайшли тіло волинянина
Сьогодні, 10:35
У селі Доброгостів Дрогобицького району в місцевому озері знайшли тіло мешканця Волинської області.
Про це пишуть на сторінці Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Як повідомляють, 7 лютого близько 14:00 год в озері знайшли тіло волинянина 1977 року народження. Чоловіка без ознак насильницької смерті підняли пожежно-рятувальним відділенням та передали працівникам поліції.
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Про це пишуть на сторінці Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Як повідомляють, 7 лютого близько 14:00 год в озері знайшли тіло волинянина 1977 року народження. Чоловіка без ознак насильницької смерті підняли пожежно-рятувальним відділенням та передали працівникам поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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