На Львівщині у воді знайшли тіло волинянина





Про це пишуть на сторінці Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.



Як повідомляють, 7 лютого близько 14:00 год в озері знайшли тіло волинянина 1977 року народження. Чоловіка без ознак насильницької смерті підняли пожежно-рятувальним відділенням та передали працівникам поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Доброгостів Дрогобицького району в місцевому озері знайшли тіло мешканця Волинської області.Про це пишуть на сторінці Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.Як повідомляють, 7 лютого близько 14:00 год в озері знайшли тіло волинянина 1977 року народження. Чоловіка без ознак насильницької смерті підняли пожежно-рятувальним відділенням та передали працівникам поліції.

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