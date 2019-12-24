З понеділка луцькі муніципали продовжать зносити паркан поблизу Центрального ринку

10 та 11 лютого 2020 року департаментом муніципальної варти буде продовжено демонтаж паркану, який встановлено навколо ринку «Центральний» на виконання пункту 5 рішення Луцької міської ради від 29.01.2020 № 69/1 «Про припинення права постійного користування комунальному підприємству «Луцькі ринки» земельною ділянкою».Про це пишуть на сторінці муніципалів у фейсбуці.Заходи проводитимуться з метою вільного доступу до конструкцій осіб, які виявили бажання самостійно вивезти незаконно розміщені контейнери з території на Глушець, 1."Одночасно повідомляємо, що вказаний паркан не є власністю суб‘єктів підприємницької діяльності або інших осіб, що здійснюють діяльність на території земельної ділянки за адресою вул.Глушець,1.У зв’язку з цим департамент муніципальної варти Луцької міської ради офіційно звернувся до правоохоронних органів щодо необхідності забезпечення безперешкодного проведення демонтажу вищевказаної огорожі, недопущення нанесення травм працівникам департаменту муніципальної варти сторонніми особами та забезпечення дотримання порядку", - йдеться у дописі