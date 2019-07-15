Аварія на Волині: зіткнулися два авто, водій у лікарні





Про це повідомляють на сторінці поліції Волині.



За кремом «Chevrolet Captiva» перебував 46-річний житель Рівненської області. Виконуючи маневр обгону водій зіткнувся із автомобілем «Opel Movano», під керуванням 33-річного лучанина. Транспортні засоби злетіли у кювет.



Внаслідок ДТП водій автомобіля «Opel Movano» отримав тілесні ушкодження. Його доставили у травмпункт Ковельського МТМО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 7 лютого, на автодорозі поблизу села Колодяжне Ковельського району автомобіль «Chevrolet Captiva» зіткнувся із «Opel Movano».Про це повідомляють на сторінці поліції Волині.За кремом «Chevrolet Captiva» перебував 46-річний житель Рівненської області. Виконуючи маневр обгону водій зіткнувся із автомобілем «Opel Movano», під керуванням 33-річного лучанина. Транспортні засоби злетіли у кювет.Внаслідок ДТП водій автомобіля «Opel Movano» отримав тілесні ушкодження. Його доставили у травмпункт Ковельського МТМО.

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