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Аварія на Волині: зіткнулися два авто, водій у лікарні

Аварія на Волині: зіткнулися два авто, водій у лікарні
У п'ятницю, 7 лютого, на автодорозі поблизу села Колодяжне Ковельського району автомобіль «Chevrolet Captiva» зіткнувся із «Opel Movano».

Про це повідомляють на сторінці поліції Волині.

За кремом «Chevrolet Captiva» перебував 46-річний житель Рівненської області. Виконуючи маневр обгону водій зіткнувся із автомобілем «Opel Movano», під керуванням 33-річного лучанина. Транспортні засоби злетіли у кювет.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «Opel Movano» отримав тілесні ушкодження. Його доставили у травмпункт Ковельського МТМО.

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Теги: дтп, волинь, авто
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