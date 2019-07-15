Аварія на Волині: зіткнулися два авто, водій у лікарні
Сьогодні, 11:37
У п'ятницю, 7 лютого, на автодорозі поблизу села Колодяжне Ковельського району автомобіль «Chevrolet Captiva» зіткнувся із «Opel Movano».
Про це повідомляють на сторінці поліції Волині.
За кремом «Chevrolet Captiva» перебував 46-річний житель Рівненської області. Виконуючи маневр обгону водій зіткнувся із автомобілем «Opel Movano», під керуванням 33-річного лучанина. Транспортні засоби злетіли у кювет.
Внаслідок ДТП водій автомобіля «Opel Movano» отримав тілесні ушкодження. Його доставили у травмпункт Ковельського МТМО.
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Про це повідомляють на сторінці поліції Волині.
За кремом «Chevrolet Captiva» перебував 46-річний житель Рівненської області. Виконуючи маневр обгону водій зіткнувся із автомобілем «Opel Movano», під керуванням 33-річного лучанина. Транспортні засоби злетіли у кювет.
Внаслідок ДТП водій автомобіля «Opel Movano» отримав тілесні ушкодження. Його доставили у травмпункт Ковельського МТМО.
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