У Луцьку «Fiat Doblо» врізався у припарковане авто





У результаті автопригоди постраждав водій «Fiat Doblо». Не госпіталізовувався, — пишуть на сайті поліції Волині.



За фактом ДТП тривають досудові розслідування розпочаті за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'яницю, 7 лютого, по проспекті Відродження у Луцьку 23-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Fiat Doblо», врізався у припаркований автомобіль «Toyota RAV 4».У результаті автопригоди постраждав водій «Fiat Doblо». Не госпіталізовувався, — пишуть на сайті поліції Волині.За фактом ДТП тривають досудові розслідування розпочаті за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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