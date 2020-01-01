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У Луцьку «Fiat Doblо» врізався у припарковане авто

У Луцьку «Fiat Doblо» врізався у припарковане авто
У п'яницю, 7 лютого, по проспекті Відродження у Луцьку 23-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Fiat Doblо», врізався у припаркований автомобіль «Toyota RAV 4».

У результаті автопригоди постраждав водій «Fiat Doblо». Не госпіталізовувався, — пишуть на сайті поліції Волині.

За фактом ДТП тривають досудові розслідування розпочаті за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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Теги: дтп, аварія, луцьк, авто
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