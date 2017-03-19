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У Луцьку запрошують відвідати 400-літні підземелля

У Луцьку запрошують відвідати 400-літні підземелля
Лучан та гостей міста запрошують відвідати 400-літні підземелля Кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла.

Про це інформує адміністрація Державного історико-культурного заповідника у Луцьку, -пишуть Хроніки Любарта.

«Ми раді повідомити Вам, що ще один етап господарських робіт у підземеллі Кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла успішно завершено! Маршрут доступний до відвідування!

Запрошуємо Вас на екскурсію до величного 400-літнього підземелля!» - йдеться у повідомленні.

Квитки можна придбати у касі Луцького замку безпосередньо перед екскурсією або на певний інший день, запис на екскурсії можна здійснити за телефоном 0332724588 (Каса Замку)

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Теги: собор, підземелля, луцьк, екскурсія
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