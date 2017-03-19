У Луцьку запрошують відвідати 400-літні підземелля





Про це інформує адміністрація Державного історико-культурного заповідника у Луцьку, -



«Ми раді повідомити Вам, що ще один етап господарських робіт у підземеллі Кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла успішно завершено! Маршрут доступний до відвідування!



Запрошуємо Вас на екскурсію до величного 400-літнього підземелля!» - йдеться у повідомленні.



Квитки можна придбати у касі Луцького замку безпосередньо перед екскурсією або на певний інший день, запис на екскурсії можна здійснити за телефоном 0332724588 (Каса Замку)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучан та гостей міста запрошують відвідати 400-літні підземелля Кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла.Про це інформує адміністрація Державного історико-культурного заповідника у Луцьку, - пишуть Хроніки Любарта.«Ми раді повідомити Вам, що ще один етап господарських робіт у підземеллі Кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла успішно завершено! Маршрут доступний до відвідування!Запрошуємо Вас на екскурсію до величного 400-літнього підземелля!» - йдеться у повідомленні.Квитки можна придбати у касі Луцького замку безпосередньо перед екскурсією або на певний інший день, запис на екскурсії можна здійснити за телефоном 0332724588 (Каса Замку)

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