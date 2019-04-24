Як лучани можуть встановити лічильники на газ безкоштовно





З цими та іншими проблемами, що пов’язані із газопостачанням, до «Мобільної приймальні» Громадянського Руху «СВІДОМІ» зверталося чимало містян, -



Щоб розібратися з усіма нововведеннями, команда запросила на круглий стіл комерційного директора АТ "Волиньгаз" Андрія Карпомиза. На заході були присутні співзасновники громадської організації Тарас Шкітер та Михайло Наход, депутатка Луцької міської ради Алла Надточій, президент Волинської торгово-промислової палати Олександр Смолич та віце-президент Віталій Киричук.



У ході обговорення стало відомо, що до 2021 року діє програма безкоштовного встановлення індивідуальних лічильників в квартирах, у яких споживання здійснюється лише газовими плитами.



«Ви звертаєтеся до «Волиньгазу, пишете заяву, а ми встановлюємо вам безкоштовно індивідуальний лічильник», – пояснив механізм Андрій Карпомиз.



Раніше діяла й програма із безкоштовного встановлення лічильників у квартирах з газовими колонками, однак вона завершилася у 2019 році.



"У будинках, де немає, загальнобудинкового лічильника з обліку газу, мешканці можуть встановити індивідуальний у квартирі. Минулого року групою депутатів (Алла Надточій, Микола Яручик, Юлія Вусенко та Андрій Покровський) був поданий проект рішення зі встановлення індивідуальних лічильників обліку газу для пільговиків, незалежно, чи стоять у них загальнобудинкові лічильники чи ні. Однак, не було достатньої кількості голосів для його прийняття.



Тому хочу звернути увагу, шановні лучани, обов’язково скористайтеся цією можливістю. У тих будинках, де немає загальнобудинкового лічильника газу, ви можете звернутися із заявою про встановлення індивідуального у ваших квартирах до АТ «Волиньгаз». Тариф на газ зростає, тож це допоможе вам платити тільки за те, що ви споживаєте", – наголосила депутатка Алла Надточій у коментарі для ІА "Конкурент".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Питання встановлення в оселях лучан лічильників на газ днями обговорювали під час зустрічі, яку організував Громадянський Рух "СВІДОМІ".З цими та іншими проблемами, що пов’язані із газопостачанням, до «Мобільної приймальні» Громадянського Руху «СВІДОМІ» зверталося чимало містян, - пише ІА КонкурентЩоб розібратися з усіма нововведеннями, команда запросила на круглий стіл комерційного директора АТ "Волиньгаз". На заході були присутні співзасновники громадської організації, депутатка Луцької міської ради, президент Волинської торгово-промислової палатита віце-президент ВУ ході обговорення стало відомо, що до 2021 року діє програма безкоштовного встановлення індивідуальних лічильників в квартирах, у яких споживання здійснюється лише газовими плитами.«Ви звертаєтеся до «Волиньгазу, пишете заяву, а ми встановлюємо вам безкоштовно індивідуальний лічильник», – пояснив механізм Андрій Карпомиз.Раніше діяла й програма із безкоштовного встановлення лічильників у квартирах з газовими колонками, однак вона завершилася у 2019 році."У будинках, де немає, загальнобудинкового лічильника з обліку газу, мешканці можуть встановити індивідуальний у квартирі. Минулого року групою депутатів (Алла Надточій, Микола Яручик, Юлія Вусенко та Андрій Покровський) був поданий проект рішення зі встановлення індивідуальних лічильників обліку газу для пільговиків, незалежно, чи стоять у них загальнобудинкові лічильники чи ні. Однак, не було достатньої кількості голосів для його прийняття.Тому хочу звернути увагу, шановні лучани, обов’язково скористайтеся цією можливістю. У тих будинках, де немає загальнобудинкового лічильника газу, ви можете звернутися із заявою про встановлення індивідуального у ваших квартирах до АТ «Волиньгаз». Тариф на газ зростає, тож це допоможе вам платити тільки за те, що ви споживаєте", – наголосила депутатка Алла Надточій у коментарі для ІА "Конкурент".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію