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Затримали волинян, які виготовляли та продавали наркотики

Затримали волинян, які виготовляли та продавали наркотики
Служба безпеки України блокувала діяльність міжрегіонального організованого угруповання, яке спеціалізувалося на виробництві та збуті психотропних речовин.

Про це пишуть на сторінці СБУ Волині.

Як повідомляють правоохоронці до складу групи входило двоє жителів столиці та мешканка Волині. В Києві у приватному будинку одного з фігурантів справи вони облаштували лабораторію з виготовлення амфетаміну. Зловмисники реалізовували готовий товар самостійно, а також через розгалужену мережу дилерів у столиці та інших регіонах країни.

За оперативною інформацією, щотижня прибуток наркоділків становив у середньому до 50 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали трьох учасників угруповання в нарколабораторії після виготовлення чергової партії амфетаміну. Також у Луцьку було затримано спільника фігурантів, який займався збутом «продукції» на території Волинської області.

Під час обшуків за місцем «виробництва» та проживання зловмисників вилучено майже 150 грамів амфетаміну і 10 кілограмів прекурсору «фенілнітропропен». Також виявлено допоміжні речовини для синтезу психотропу, гроші, одержані незаконним шляхом, та інші докази протиправної діяльності.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до діяльності угруповання.

Затримали волинян, які виготовляли та продавали наркотики

Затримали волинян, які виготовляли та продавали наркотики

Затримали волинян, які виготовляли та продавали наркотики



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Теги: Наркотики, сбу, операція
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