Невідомі у Луцьку побили вікна припаркованій автівці
Сьогодні, 13:41
У Луцьку на вулиці Липинського невідомі розбили скло на усіх вікнах автомобіля марки Daewoo Lanos.
Про це Інформаційному агентству Волиснькі Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився близько 10:30 неподалік багатоповерхівки на вулиці Липинського, 4.
Як повідомляє власник авто, побачивши шкоду, заподіяну транспортному засобу, викликав поліцію.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Згідно із попередньою інформацією, правоохоронці встановлюють, чи це було звичайне хуліганство, чи крадіжка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волиснькі Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився близько 10:30 неподалік багатоповерхівки на вулиці Липинського, 4.
Як повідомляє власник авто, побачивши шкоду, заподіяну транспортному засобу, викликав поліцію.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Згідно із попередньою інформацією, правоохоронці встановлюють, чи це було звичайне хуліганство, чи крадіжка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Невідомі у Луцьку побили вікна припаркованій автівці
Сьогодні, 13:41
Затримали волинян, які виготовляли та продавали наркотики
Сьогодні, 13:13
Імпорт газу в Україну зріс на 35%, а транзит - на 3%
Сьогодні, 12:21
У «Цуманській пущі» провели науково-польові дослідження
Сьогодні, 12:09
Аварія на Волині: зіткнулися два авто, водій у лікарні
Сьогодні, 11:37
Медіа