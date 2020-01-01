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Невідомі у Луцьку побили вікна припаркованій автівці

Невідомі у Луцьку побили вікна припаркованій автівці
У Луцьку на вулиці Липинського невідомі розбили скло на усіх вікнах автомобіля марки Daewoo Lanos.

Про це Інформаційному агентству Волиснькі Новини повідомили очевидці.

Інцидент трапився близько 10:30 неподалік багатоповерхівки на вулиці Липинського, 4.

Як повідомляє власник авто, побачивши шкоду, заподіяну транспортному засобу, викликав поліцію.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Згідно із попередньою інформацією, правоохоронці встановлюють, чи це було звичайне хуліганство, чи крадіжка.


Невідомі у Луцьку побили вікна припаркованій автівці

Невідомі у Луцьку побили вікна припаркованій автівці

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Теги: авто, хулігани
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