Невідомі у Луцьку побили вікна припаркованій автівці





Про це Інформаційному агентству Волиснькі Новини



Інцидент трапився близько 10:30 неподалік багатоповерхівки на вулиці Липинського, 4.



Як повідомляє власник авто, побачивши шкоду, заподіяну транспортному засобу, викликав поліцію.



Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Згідно із попередньою інформацією, правоохоронці встановлюють, чи це було звичайне хуліганство, чи крадіжка.









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