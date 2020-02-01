Європейські жінки отримують на 30% меншу пенсію за чоловіків





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Однак гендерний розрив пенсій зменшується, і зараз він на 4 процентних пункти менший у порівнянні з 2010 роком (34%).



Хоча жінки отримували менші пенсії у всіх державах-членах ЄС, ступінь розриву сильно різниться. Найбільша різниця спостерігалася в Люксембурзі, де жінки, старші 65 років, отримували пенсію на 43% меншу, ніж чоловіки. За Люксембургом йдуть Мальта (42%), Нідерланди (40%), Австрія (39%), Кіпр (38%) та Німеччина (37%).



З іншого боку, найменші різниці в сумі пенсій між жінками та чоловіками були в Естонії (1%), Данії (7%), Словаччині (8%), Чехії (13%) та Угорщині (16%).



У 2018 році частка пенсіонерів у віці старше 65 років, яким загрожує бідність, в ЄС становила 15%, що трохи перевищує показник 14% у 2017 році, але нижче ризику бідності населення працездатного віку (від 16 до 64 років) майже на 17%.



Найвищий рівень ризику бідності серед пенсіонерів зафіксували в Естонії (54%), Латвії (50%), Литві (41%) та Болгарії (30%).



Найнижчі показники були зафіксовані у Словаччині (6%), Франції (8%), Греції (9%), Данії, Люксембурзі та Угорщині (усі 10%).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2018 році у країнах Європейського Союзу жінки віком старше 65 років отримували пенсію в середньому на 30% нижчу, ніж чоловіки.Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.Однак гендерний розрив пенсій зменшується, і зараз він на 4 процентних пункти менший у порівнянні з 2010 роком (34%).Хоча жінки отримували менші пенсії у всіх державах-членах ЄС, ступінь розриву сильно різниться. Найбільша різниця спостерігалася в Люксембурзі, де жінки, старші 65 років, отримували пенсію на 43% меншу, ніж чоловіки. За Люксембургом йдуть Мальта (42%), Нідерланди (40%), Австрія (39%), Кіпр (38%) та Німеччина (37%).З іншого боку, найменші різниці в сумі пенсій між жінками та чоловіками були в Естонії (1%), Данії (7%), Словаччині (8%), Чехії (13%) та Угорщині (16%).У 2018 році частка пенсіонерів у віці старше 65 років, яким загрожує бідність, в ЄС становила 15%, що трохи перевищує показник 14% у 2017 році, але нижче ризику бідності населення працездатного віку (від 16 до 64 років) майже на 17%.Найвищий рівень ризику бідності серед пенсіонерів зафіксували в Естонії (54%), Латвії (50%), Литві (41%) та Болгарії (30%).Найнижчі показники були зафіксовані у Словаччині (6%), Франції (8%), Греції (9%), Данії, Люксембурзі та Угорщині (усі 10%).

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