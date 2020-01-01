У Луцькому НТУ відбувся випускний магістрів. ФОТО

Урочисте вручення дипломів випускникам Луцького НТУ відбулося у драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка сьогодні, 8 лютого.803 випускники із 7 факультетів отримали дипломи про присвоєння освітнього ступеня «магістр». Крім того, четверо із них- іноземці: із Угорщини, Білорусії та двоє із Лівії.Урочистий захід розпочався гімном України та виступом хорової капели «Глорія» Луцького педагогічного коледжу, під керівництвом Оксани Кобут.Загалом на святі було чимало людей- адміністрація університету, професорсько-викладацький склад, співробітники ЗВО, студенти-магістри, їхні родичі та друзі.Привітати випускників завітали й почесні гості: митрополит Луцький та, голова Волинської обласної ради, заступник начальника управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА, голова Волинського обласного комітету Профспілки працівників освітита директор Волинського обласного центру зайнятості«Я пишаюся своїми випускниками. Бажаю їм комфортного, легкого життєвого шляху. Дякую вам за те, що були ці 1,5 роки з нами. Бажаю вам робити усе, щоб у нашій країні отримували гідну заробітню плату, почували себе успішними та робили Україну процвітаючою»,- виступив із вітальним словом ректор Луцького НТУВпродовж святкового дійства гостей розважали прикордонний оркестр; народний художній колектив спортивного бального танцю «Троянда», під керівництвом Ольги та Сергія Кравчуків; вокальний чоловічий квартет «Лучано».Під час музичного вітання французькою мовою студентки першого курсу факультету бізнесу Марії Городнюк випускники отримали подарунки-сюрпризи від студентської ради університету- кульки із передбаченнями майбутнього.«Для мене це, можливо, один із останніх шансів подякувати усім вам: ректору, деканам, викладачам за те, що піклувалися про нас та допомагали нам. Також хочу подякувати одногрупникам і усьому студентському сімейству за стільки приємних моментів. Отож, давайте усі голосно поаплодуємо один одному»,- висловила подяку від усіх магістрів-випускників студентка факультету бізнесуЗахід завершився танцювальним флешмобом від хореографа