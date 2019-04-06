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Михайло Грицкан зустрівся з луцькими бійцями. ФОТО

Михайло Грицкан зустрівся з луцькими бійцями. ФОТО
У Луцьку побував відомий співак і кіноактор, заслужений артист України Михайло Грицкан.

В обласному госпіталі інвалідів війни, де проходять реабілітацію волинські бійці після бойових дій на сході України, в рамках благодійного проекту «Мистецька арт-терапія», відбулася зустріч воїнів з артистом.

У дружній і невимушеній атмосфері Михайло Грицкан поспілкувався з пораненими бійцями, розповів про свою пісенну творчість, висловив своє ставлення до військових подій в зоні проведення військових дій на сході України, уважно вислухав проблеми захисників України і звичайно, подарував їм свої пісні. Особливо тепло воїни сприймали пісні про матерів, які завжди чекають своїх синів з війни та про справжню людську дружбу.

Щирими оплесками усі присутні на цій зустрічі нагородили артиста за пісні і за те, що він знайшов можливість приїхати в госпіталь та морально підтримати воїнів, що заліковують отримані на війні свої тілесні рани.

Старший солдат 14 бригади Мирослава Чайковська подякувала Михайлу Грицкану за увагу до них і духовну підтримку, яку сьогодні потребують ті, хто захищає територіальну цілісність і незалежність України.

Фінальним акордом теплої зустрічі була спільна фотографія з артистом, який запросив поранених воїнів на свій концерт.

Михайло Грицкан зустрівся з луцькими бійцями. ФОТО
Михайло Грицкан зустрівся з луцькими бійцями. ФОТО
Михайло Грицкан зустрівся з луцькими бійцями. ФОТО
Михайло Грицкан зустрівся з луцькими бійцями. ФОТО
Михайло Грицкан зустрівся з луцькими бійцями. ФОТО
Михайло Грицкан зустрівся з луцькими бійцями. ФОТО
Михайло Грицкан зустрівся з луцькими бійцями. ФОТО

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Теги: атовці, терапія, співак
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