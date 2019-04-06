Михайло Грицкан зустрівся з луцькими бійцями. ФОТО
Сьогодні, 20:45
У Луцьку побував відомий співак і кіноактор, заслужений артист України Михайло Грицкан.
В обласному госпіталі інвалідів війни, де проходять реабілітацію волинські бійці після бойових дій на сході України, в рамках благодійного проекту «Мистецька арт-терапія», відбулася зустріч воїнів з артистом.
У дружній і невимушеній атмосфері Михайло Грицкан поспілкувався з пораненими бійцями, розповів про свою пісенну творчість, висловив своє ставлення до військових подій в зоні проведення військових дій на сході України, уважно вислухав проблеми захисників України і звичайно, подарував їм свої пісні. Особливо тепло воїни сприймали пісні про матерів, які завжди чекають своїх синів з війни та про справжню людську дружбу.
Щирими оплесками усі присутні на цій зустрічі нагородили артиста за пісні і за те, що він знайшов можливість приїхати в госпіталь та морально підтримати воїнів, що заліковують отримані на війні свої тілесні рани.
Старший солдат 14 бригади Мирослава Чайковська подякувала Михайлу Грицкану за увагу до них і духовну підтримку, яку сьогодні потребують ті, хто захищає територіальну цілісність і незалежність України.
Фінальним акордом теплої зустрічі була спільна фотографія з артистом, який запросив поранених воїнів на свій концерт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
В обласному госпіталі інвалідів війни, де проходять реабілітацію волинські бійці після бойових дій на сході України, в рамках благодійного проекту «Мистецька арт-терапія», відбулася зустріч воїнів з артистом.
У дружній і невимушеній атмосфері Михайло Грицкан поспілкувався з пораненими бійцями, розповів про свою пісенну творчість, висловив своє ставлення до військових подій в зоні проведення військових дій на сході України, уважно вислухав проблеми захисників України і звичайно, подарував їм свої пісні. Особливо тепло воїни сприймали пісні про матерів, які завжди чекають своїх синів з війни та про справжню людську дружбу.
Щирими оплесками усі присутні на цій зустрічі нагородили артиста за пісні і за те, що він знайшов можливість приїхати в госпіталь та морально підтримати воїнів, що заліковують отримані на війні свої тілесні рани.
Старший солдат 14 бригади Мирослава Чайковська подякувала Михайлу Грицкану за увагу до них і духовну підтримку, яку сьогодні потребують ті, хто захищає територіальну цілісність і незалежність України.
Фінальним акордом теплої зустрічі була спільна фотографія з артистом, який запросив поранених воїнів на свій концерт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У «Там Там Сімейні традиції» – нові акційні пропозиції*
Сьогодні, 21:08
Михайло Грицкан зустрівся з луцькими бійцями. ФОТО
Сьогодні, 20:45
У Шацьку відбувся Кубок нацпарку 2020 з баскетболу
Сьогодні, 19:27
Медіа