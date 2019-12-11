У Ковелі провели операцію з видалення пухлини матки. ФОТО 18+





Про це пишуть на сторінці медзакладу у фейсбуці.



Консервативна міомектомія це часто єдиний шанс, жінок із великими фіброматозними вузлами, мати можливість виносити вагітність.



Одним із таких клінічних випадків стала жінка, що в пошуках шансу народити ще одну дитину приїхала з іншого куточка України.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському МТМО для жінки видалили величезну лейоміому матки.Про це пишуть на сторінці медзакладу у фейсбуці.Консервативна міомектомія це часто єдиний шанс, жінок із великими фіброматозними вузлами, мати можливість виносити вагітність.Одним із таких клінічних випадків стала жінка, що в пошуках шансу народити ще одну дитину приїхала з іншого куточка України.

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