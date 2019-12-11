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У Ковелі провели операцію з видалення пухлини матки. ФОТО 18+

У Ковелі провели операцію з видалення пухлини матки. ФОТО 18+
У Ковельському МТМО для жінки видалили величезну лейоміому матки.

Про це пишуть на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Консервативна міомектомія це часто єдиний шанс, жінок із великими фіброматозними вузлами, мати можливість виносити вагітність.

Одним із таких клінічних випадків стала жінка, що в пошуках шансу народити ще одну дитину приїхала з іншого куточка України.

У Ковелі провели операцію з видалення пухлини матки. ФОТО 18+


У Ковелі провели операцію з видалення пухлини матки. ФОТО 18+


У Ковелі провели операцію з видалення пухлини матки. ФОТО 18+

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Теги: ковель, операція, пухлина
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