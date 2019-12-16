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До володимир-волинського собору привезли ікону з мощами Володимира Великого

До володимир-волинського собору привезли ікону з мощами Володимира Великого
Митрополит Олександр (Драбинко) передав для Володимир-Волинського кафедрального собору ікону з часткою мощей святого князя Володимира Великого.

Після молитви до рівноапостольного князя Володимира в Спасо- Преображенському храмі села Хутір Ясний Київської області митрополит Переяславський і Вишневський Олександр передав владиці Матфею у дар Володимир-Волинському кафедральному собору Різдва Христового ікону з часткою мощей святого князя Володимира, – пише БУГ.

«Ця святиня дана в офіру на спомин душі, довічну молитву і пам’ять Блаженнішого Митрополита Володимира Сабодана», – зазначається на сторінці митрополита.

Історія цієї реліквії сягає XVII століття, коли у 1632 році святитель Київський Петро Могила віднайшов на руїнах Десятинної церкви мощі Рівноапостольного хрестителя Руси. Частку від мощей святитель Петро надіслав у дар Московському цареві Олексію Михайловичу.

Протягом століть святиня зберігалася у соборах московського Кремля, а пізніше, у радянські часи, поповнила фонди музеїв. У 1988 році на честь тисячоліття хрещення Київської Руси древній релікварій з мощами князя Володимира радянська влада передала Церкві. З благословення Святішого Патріарха Пімена святиню прийняв митрополит Ростовський і Новочеркаський Володимир Сабодан для зберігання у Ростовському кафедральному соборі.

У 2005 році за клопотанням Блаженнішого Митрополита Володимира частка мощей святого рівноапостольного князя Володимира повернулася в Україну.

Віднині ікона з часткою мощей святого князя Володимира Великого поповнить скарбницю святинь кафедрального собору Різдва Христового у Володимирі-Волинському.

До володимир-волинського собору привезли ікону з мощами Володимира Великого


До володимир-волинського собору привезли ікону з мощами Володимира Великого


До володимир-волинського собору привезли ікону з мощами Володимира Великого

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Теги: ікона, володимир-волинський, церква
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