До володимир-волинського собору привезли ікону з мощами Володимира Великого

Митрополит Олександр (Драбинко) передав для Володимир-Волинського кафедрального собору ікону з часткою мощей святого князя Володимира Великого.



Після молитви до рівноапостольного князя Володимира в Спасо- Преображенському храмі села Хутір Ясний Київської області митрополит Переяславський і Вишневський Олександр передав владиці Матфею у дар Володимир-Волинському кафедральному собору Різдва Христового ікону з часткою мощей святого князя Володимира, –



«Ця святиня дана в офіру на спомин душі, довічну молитву і пам’ять Блаженнішого Митрополита Володимира Сабодана», – зазначається на сторінці митрополита.



Історія цієї реліквії сягає XVII століття, коли у 1632 році святитель Київський Петро Могила віднайшов на руїнах Десятинної церкви мощі Рівноапостольного хрестителя Руси. Частку від мощей святитель Петро надіслав у дар Московському цареві Олексію Михайловичу.



Протягом століть святиня зберігалася у соборах московського Кремля, а пізніше, у радянські часи, поповнила фонди музеїв. У 1988 році на честь тисячоліття хрещення Київської Руси древній релікварій з мощами князя Володимира радянська влада передала Церкві. З благословення Святішого Патріарха Пімена святиню прийняв митрополит Ростовський і Новочеркаський Володимир Сабодан для зберігання у Ростовському кафедральному соборі.



У 2005 році за клопотанням Блаженнішого Митрополита Володимира частка мощей святого рівноапостольного князя Володимира повернулася в Україну.



Віднині ікона з часткою мощей святого князя Володимира Великого поповнить скарбницю святинь кафедрального собору Різдва Христового у Володимирі-Волинському.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. передав для Володимир-Волинського кафедрального собору ікону з часткою мощей святого князя Володимира Великого.Після молитви до рівноапостольного князя Володимира в Спасо- Преображенському храмі села Хутір Ясний Київської області митрополит Переяславський і Вишневський Олександр передав владиці Матфею у дар Володимир-Волинському кафедральному собору Різдва Христового ікону з часткою мощей святого князя Володимира, – пише БУГ.«Ця святиня дана в офіру на спомин душі, довічну молитву і пам’ять Блаженнішого Митрополита Володимира Сабодана», – зазначається на сторінці митрополита.Історія цієї реліквії сягає XVII століття, коли у 1632 році святитель Київський Петро Могила віднайшов на руїнах Десятинної церкви мощі Рівноапостольного хрестителя Руси. Частку від мощей святитель Петро надіслав у дар Московському цареві Олексію Михайловичу.Протягом століть святиня зберігалася у соборах московського Кремля, а пізніше, у радянські часи, поповнила фонди музеїв. У 1988 році на честь тисячоліття хрещення Київської Руси древній релікварій з мощами князя Володимира радянська влада передала Церкві. З благословення Святішого Патріарха Пімена святиню прийняв митрополит Ростовський і Новочеркаський Володимир Сабодан для зберігання у Ростовському кафедральному соборі.У 2005 році за клопотанням Блаженнішого Митрополита Володимира частка мощей святого рівноапостольного князя Володимира повернулася в Україну.Віднині ікона з часткою мощей святого князя Володимира Великого поповнить скарбницю святинь кафедрального собору Різдва Христового у Володимирі-Волинському.

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