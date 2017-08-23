У Шацьку відбувся Кубок нацпарку 2020 з баскетболу





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Сьогодні у спортивному залі Шацького лісового коледжу відбулися змагання з баскетболу «Кубок Шацького НПП 2020» серед працівників парку. Учасниками були 4 команди: адміністрації ШНПП, Світязького, Мельниківського та Пульмівського лісництв.



Суддя змагань – Леонід Цюп’ях, тренер Шацької ДЮСШ.



За результатами чотирьох ігор «Кубок Шацького НПП 2020» виборола команда Світязького лісництва.



Друге місце – у команди Мельниківсього лісництва, третє здобула команда адміністрації парку.



Найкращим гравцем змагань став Євген Забродоцький – майстер лісу Мельниківського лісництва.



Переможців нагородили кубком та грамотами.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацькому національному природному парку вже стало доброю традицією щорічно взимку проводити спортивні змагання з метою популяризації активного способу життя.Про це пише Кордон.Сьогодні у спортивному залі Шацького лісового коледжу відбулися змагання з баскетболу «Кубок Шацького НПП 2020» серед працівників парку. Учасниками були 4 команди: адміністрації ШНПП, Світязького, Мельниківського та Пульмівського лісництв.Суддя змагань –, тренер Шацької ДЮСШ.За результатами чотирьох ігор «Кубок Шацького НПП 2020» виборола команда Світязького лісництва.Друге місце – у команди Мельниківсього лісництва, третє здобула команда адміністрації парку.Найкращим гравцем змагань став– майстер лісу Мельниківського лісництва.Переможців нагородили кубком та грамотами.

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