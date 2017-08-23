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У Шацьку відбувся Кубок нацпарку 2020 з баскетболу

У Шацьку відбувся Кубок нацпарку 2020 з баскетболу
У Шацькому національному природному парку вже стало доброю традицією щорічно взимку проводити спортивні змагання з метою популяризації активного способу життя.

Про це пише Кордон.

Сьогодні у спортивному залі Шацького лісового коледжу відбулися змагання з баскетболу «Кубок Шацького НПП 2020» серед працівників парку. Учасниками були 4 команди: адміністрації ШНПП, Світязького, Мельниківського та Пульмівського лісництв.

Суддя змагань – Леонід Цюп’ях, тренер Шацької ДЮСШ.

За результатами чотирьох ігор «Кубок Шацького НПП 2020» виборола команда Світязького лісництва.

Друге місце – у команди Мельниківсього лісництва, третє здобула команда адміністрації парку.

Найкращим гравцем змагань став Євген Забродоцький – майстер лісу Мельниківського лісництва.

Переможців нагородили кубком та грамотами.

У Шацьку відбувся Кубок нацпарку 2020 з баскетболу
У Шацьку відбувся Кубок нацпарку 2020 з баскетболу
У Шацьку відбувся Кубок нацпарку 2020 з баскетболу
У Шацьку відбувся Кубок нацпарку 2020 з баскетболу
У Шацьку відбувся Кубок нацпарку 2020 з баскетболу
У Шацьку відбувся Кубок нацпарку 2020 з баскетболу



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Теги: шацьк, змагання, спорт
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