У Шацьку відбувся Кубок нацпарку 2020 з баскетболу
Сьогодні, 19:27
У Шацькому національному природному парку вже стало доброю традицією щорічно взимку проводити спортивні змагання з метою популяризації активного способу життя.
Про це пише Кордон.
Сьогодні у спортивному залі Шацького лісового коледжу відбулися змагання з баскетболу «Кубок Шацького НПП 2020» серед працівників парку. Учасниками були 4 команди: адміністрації ШНПП, Світязького, Мельниківського та Пульмівського лісництв.
Суддя змагань – Леонід Цюп’ях, тренер Шацької ДЮСШ.
За результатами чотирьох ігор «Кубок Шацького НПП 2020» виборола команда Світязького лісництва.
Друге місце – у команди Мельниківсього лісництва, третє здобула команда адміністрації парку.
Найкращим гравцем змагань став Євген Забродоцький – майстер лісу Мельниківського лісництва.
Переможців нагородили кубком та грамотами.
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Про це пише Кордон.
Сьогодні у спортивному залі Шацького лісового коледжу відбулися змагання з баскетболу «Кубок Шацького НПП 2020» серед працівників парку. Учасниками були 4 команди: адміністрації ШНПП, Світязького, Мельниківського та Пульмівського лісництв.
Суддя змагань – Леонід Цюп’ях, тренер Шацької ДЮСШ.
За результатами чотирьох ігор «Кубок Шацького НПП 2020» виборола команда Світязького лісництва.
Друге місце – у команди Мельниківсього лісництва, третє здобула команда адміністрації парку.
Найкращим гравцем змагань став Євген Забродоцький – майстер лісу Мельниківського лісництва.
Переможців нагородили кубком та грамотами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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