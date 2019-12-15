Шопінг вихідного дня: що і де купити у «ПортCity» зі знижками*
Сьогодні, 13:55
Вихідні просто створені для шопінгу. У торгово-розважальному центрі «ПортCity» покупки завжди вигідні: вони не лише піднімуть настрій, а й зекономлять гроші.
У «ПортCity» підготували детальний перелік того, що придбати зі знижкою цими вихідними – 8 та 9 лютого.
Не забувайте, що 14 лютого в ТРЦ відбудеться розіграш путівки на море. Щоб взяти участь, потрібно зробити покупку в «ПортCity» одним чеком на суму від 300 грн, на зворотному боці чека вказати своє ім’я та прізвище, номер телефону та кинути чек у скриньку, що у холі на І поверсі.
Знижки в «ПортCіty»:
Pandora
-50% на другу прикрасу. Браслет + намистинка, сережки з намистом (знижка від 16,5 до 30%)
Goldi
До -70% на зимову жіночу, чоловічу, дитячу колекції.
Pako Lorente
-20% на верхній одяг. До 70% на певні товари (костюми, піджаки, сорочки, брюки).
LTB
Розпродаж + знижка -20% до ціни розпродажу. Акція не поширюється на
джинси.
Люксоптика
До -70% на сонцезахисні окуляри, до 50% - на оправи, до 40% на зволожуючі очні краплі. Діє акція на щоденні та місячні лінзи.
Intertop
До -80% на колекцію осінь-зима.
House
-30% на шапки, шарфи, рукавички. Демісезонні куртки певних моделей зі знижкою в 300 гривень.
Mohito
- 70% на окремі товари (светри, сукні, блузки, футболки, взуття, джинси, аксесуари тощо).
Reserved
До -70% на певний товар минулих сезонів (светри, футболки, пуховики, блузки спідниці, сукні).
Anabel Arto
-30% на колекцію Grace, -25% на червоне з позначкою sale. Триває акція до Дня закоханих: при купівлі на 1000 гривень можна виграти сертифікат на 1000 гривень.
ДЕКА
Знижки 14 - 50% на годинники.
Bra bra bra
При купівлі 2-3 бюстиків знижка від 300 до 400 гривень. При купівлі 2-3 трусиків – знижка від 100 до 200 гривень.
VR Studio
Знижки на пальта – 15%, на хутряні вироби – 10%.
Bon Marche
-50% на усю зимову колекцію.
Collins
-70% на зимову колекцію. Купуючи на 1500 грн, отримуєте 500 гривень знижки, а також 100 гривень на бонусний рахунок.
МАКС СТЕП
Знижки на зимове взуття до 70%.
Золотий вік
-70% на золото та срібло. При покупці каблучки на заручини - отримуєте знижку 5% на купівлю обручок.
Ajour
-41% на обрані товари з нової колекції. Знижки на минулі колекції від 40 до 70%.
Gulia
-20% на нову колекцію. Sale на шкарпетки: купуйте три пари по 39 гривень за штуку. Триває розпродаж теплих колготок: одна пара – за 59 гривень, а від трьох пар – по 39 гривень кожна.
ДЮНА
Акція на махрові колготи та шкарпетки. Знижки від 20 до 30%.
Перлина
Знижка на діаманти – 55%, на золото – 45%, срібло – 20%.
Andre Tan
Знижки до 60% на осінньо-зимову колекцію.
Arber
-70 % на осінньо-зимову колекцію.
Naf Naf
50% знижки на все. До 70% знижки на останні розміри. -30% на верхній одяг.
Olko
До -70% на колекцію «Осінь-зима». Акція на гольфи та джемпери: купуєте один, другий – за півціни.
Columbia
Знижки на одяг та взуття до -50%.
Tom Tailor
-40% на верхній одяг. - 50% на сукні, кофти, штани, сорочки, гольфи.
Білизна Street
П’ята річ безкоштовно. Лотерея, у якій можна виграти знижку на 10, 20, 30%.
Medicine
Знижка 50% на увесь чоловічий та жіночий одяг.
Actors
20-30% на увесь товар. До Дня закоханих купуєте дві речі, третя у подарунок.
Societa
Верхній одяг зі знижкою 50%, сукні -20-30%.
Trend
На першу річ знижка 25%, на другу – 50%.
Respect
30 -70% знижки на колекцію «Осінь-зима», сумки, аксесуари.
Urban planet
-40% на всі зимові куртки та теплі речі. Рукавиці, ремені, бафи, шапки - 50%.
Papaya
30 до 70% знижки на попередні колекції.
Tally Weijl
До -70% на речі попередньої колекції.
Jasmine
-40% на певні товари.
My Home
20-50% знижки на покривала.
Edelvika
-30% на певні товари (сукні, блузки, вишиванки тощо).
Megasport
Від 30 до 50% на все, крім нової колекції.
Cropp
До -70% на минулі колекції.
Ліга Спорт
Знижка до 65% куртки та певний товар.
Guitar
-40% на сукні, брюки. 20-30% знижки на верхній одяг.
Sportcenter
-10% на нову колекцію, стара колекція – 50%.
Calzado
Від 10 до 50% знижки на осіннє та зимове взуття, на сумки знижка 20%.
Lamark
Від 10 до 30% - зимове взуття. Літнє та осіннє - від 10 до 50%.
Estro
-30-50% на осінньо-зимову колекцію.
W.E.
Чоловічий одяг -50% на нову колекцію, до -70% на певний асортимент чоловічого вбрання.
Modiliani
Від - 30 до 50% на зимовий верхній одяг та трикотаж.
Sinsay
Фінальний розпродаж. - 50% на другу річ з розпродажу.
Oodji
До - 70% на зимову колекцію. На одяг виробництва Узбекистану діє окрема акційна пропозиція: купуйте чотири речі, п’ята – безкоштовно.
Diverse
-50% на увесь асортимент + додаткова знижка 14% до Дня закоханих ( діє з 07.02 до 17.02).
ССС
- 40% на зимове взуття та сумки.
Joma
-20 або -30% на кофти, штани, куртки, кросівки.
Sportlandia
Від -20 до 70% на увесь товар, крім нової колекції, аксесуарів та товарів для басейну.
Reporter young
Від - 30 до 50% на минулу колекцію. На нову - 15%.
ЖуЖу
До -50% знижки на увесь дитячий одяг. До 70% на окремий товар.
Kid butik
Від -30 до 50% на зимові речі та взуття.
Bembi
30-50% на дитячий одяг осінньо-зимової колекції.
Галант Престиж
-10% на увесь товар. Жіночі сумки – 30%, жіночі гаманці – 15%, рукавички – 15%, акційні ремені – 50%.
Буква
- 30% на деякі книги. Купуєте дві книги – третя в подарунок.
Dress Code
Від -20 до 70% на всі товари (блузки, брюки, кардигани, хутро, трикотаж). Норкові шуби та шкіряні сумочки - 50%.
Betty Barclay
-30% на всю зимову колекцію.
Pollardi
До -50% на вечірні та весільні сукні минулих колекцій.
Чудо острів
-50% на другу одиницю Lego.Три машинки Hot wheels - четверта в подарунок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У «ПортCity» підготували детальний перелік того, що придбати зі знижкою цими вихідними – 8 та 9 лютого.
Не забувайте, що 14 лютого в ТРЦ відбудеться розіграш путівки на море. Щоб взяти участь, потрібно зробити покупку в «ПортCity» одним чеком на суму від 300 грн, на зворотному боці чека вказати своє ім’я та прізвище, номер телефону та кинути чек у скриньку, що у холі на І поверсі.
Знижки в «ПортCіty»:
Pandora
-50% на другу прикрасу. Браслет + намистинка, сережки з намистом (знижка від 16,5 до 30%)
Goldi
До -70% на зимову жіночу, чоловічу, дитячу колекції.
Pako Lorente
-20% на верхній одяг. До 70% на певні товари (костюми, піджаки, сорочки, брюки).
LTB
Розпродаж + знижка -20% до ціни розпродажу. Акція не поширюється на
джинси.
Люксоптика
До -70% на сонцезахисні окуляри, до 50% - на оправи, до 40% на зволожуючі очні краплі. Діє акція на щоденні та місячні лінзи.
Intertop
До -80% на колекцію осінь-зима.
House
-30% на шапки, шарфи, рукавички. Демісезонні куртки певних моделей зі знижкою в 300 гривень.
Mohito
- 70% на окремі товари (светри, сукні, блузки, футболки, взуття, джинси, аксесуари тощо).
Reserved
До -70% на певний товар минулих сезонів (светри, футболки, пуховики, блузки спідниці, сукні).
Anabel Arto
-30% на колекцію Grace, -25% на червоне з позначкою sale. Триває акція до Дня закоханих: при купівлі на 1000 гривень можна виграти сертифікат на 1000 гривень.
ДЕКА
Знижки 14 - 50% на годинники.
Bra bra bra
При купівлі 2-3 бюстиків знижка від 300 до 400 гривень. При купівлі 2-3 трусиків – знижка від 100 до 200 гривень.
VR Studio
Знижки на пальта – 15%, на хутряні вироби – 10%.
Bon Marche
-50% на усю зимову колекцію.
Collins
-70% на зимову колекцію. Купуючи на 1500 грн, отримуєте 500 гривень знижки, а також 100 гривень на бонусний рахунок.
МАКС СТЕП
Знижки на зимове взуття до 70%.
Золотий вік
-70% на золото та срібло. При покупці каблучки на заручини - отримуєте знижку 5% на купівлю обручок.
Ajour
-41% на обрані товари з нової колекції. Знижки на минулі колекції від 40 до 70%.
Gulia
-20% на нову колекцію. Sale на шкарпетки: купуйте три пари по 39 гривень за штуку. Триває розпродаж теплих колготок: одна пара – за 59 гривень, а від трьох пар – по 39 гривень кожна.
ДЮНА
Акція на махрові колготи та шкарпетки. Знижки від 20 до 30%.
Перлина
Знижка на діаманти – 55%, на золото – 45%, срібло – 20%.
Andre Tan
Знижки до 60% на осінньо-зимову колекцію.
Arber
-70 % на осінньо-зимову колекцію.
Naf Naf
50% знижки на все. До 70% знижки на останні розміри. -30% на верхній одяг.
Olko
До -70% на колекцію «Осінь-зима». Акція на гольфи та джемпери: купуєте один, другий – за півціни.
Columbia
Знижки на одяг та взуття до -50%.
Tom Tailor
-40% на верхній одяг. - 50% на сукні, кофти, штани, сорочки, гольфи.
Білизна Street
П’ята річ безкоштовно. Лотерея, у якій можна виграти знижку на 10, 20, 30%.
Medicine
Знижка 50% на увесь чоловічий та жіночий одяг.
Actors
20-30% на увесь товар. До Дня закоханих купуєте дві речі, третя у подарунок.
Societa
Верхній одяг зі знижкою 50%, сукні -20-30%.
Trend
На першу річ знижка 25%, на другу – 50%.
Respect
30 -70% знижки на колекцію «Осінь-зима», сумки, аксесуари.
Urban planet
-40% на всі зимові куртки та теплі речі. Рукавиці, ремені, бафи, шапки - 50%.
Papaya
30 до 70% знижки на попередні колекції.
Tally Weijl
До -70% на речі попередньої колекції.
Jasmine
-40% на певні товари.
My Home
20-50% знижки на покривала.
Edelvika
-30% на певні товари (сукні, блузки, вишиванки тощо).
Megasport
Від 30 до 50% на все, крім нової колекції.
Cropp
До -70% на минулі колекції.
Ліга Спорт
Знижка до 65% куртки та певний товар.
Guitar
-40% на сукні, брюки. 20-30% знижки на верхній одяг.
Sportcenter
-10% на нову колекцію, стара колекція – 50%.
Calzado
Від 10 до 50% знижки на осіннє та зимове взуття, на сумки знижка 20%.
Lamark
Від 10 до 30% - зимове взуття. Літнє та осіннє - від 10 до 50%.
Estro
-30-50% на осінньо-зимову колекцію.
W.E.
Чоловічий одяг -50% на нову колекцію, до -70% на певний асортимент чоловічого вбрання.
Modiliani
Від - 30 до 50% на зимовий верхній одяг та трикотаж.
Sinsay
Фінальний розпродаж. - 50% на другу річ з розпродажу.
Oodji
До - 70% на зимову колекцію. На одяг виробництва Узбекистану діє окрема акційна пропозиція: купуйте чотири речі, п’ята – безкоштовно.
Diverse
-50% на увесь асортимент + додаткова знижка 14% до Дня закоханих ( діє з 07.02 до 17.02).
ССС
- 40% на зимове взуття та сумки.
Joma
-20 або -30% на кофти, штани, куртки, кросівки.
Sportlandia
Від -20 до 70% на увесь товар, крім нової колекції, аксесуарів та товарів для басейну.
Reporter young
Від - 30 до 50% на минулу колекцію. На нову - 15%.
ЖуЖу
До -50% знижки на увесь дитячий одяг. До 70% на окремий товар.
Kid butik
Від -30 до 50% на зимові речі та взуття.
Bembi
30-50% на дитячий одяг осінньо-зимової колекції.
Галант Престиж
-10% на увесь товар. Жіночі сумки – 30%, жіночі гаманці – 15%, рукавички – 15%, акційні ремені – 50%.
Буква
- 30% на деякі книги. Купуєте дві книги – третя в подарунок.
Dress Code
Від -20 до 70% на всі товари (блузки, брюки, кардигани, хутро, трикотаж). Норкові шуби та шкіряні сумочки - 50%.
Betty Barclay
-30% на всю зимову колекцію.
Pollardi
До -50% на вечірні та весільні сукні минулих колекцій.
Чудо острів
-50% на другу одиницю Lego.Три машинки Hot wheels - четверта в подарунок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як лучани можуть встановити лічильники на газ безкоштовно
Сьогодні, 14:47
У Луцьку запрошують відвідати 400-літні підземелля
Сьогодні, 14:14
Шопінг вихідного дня: що і де купити у «ПортCity» зі знижками*
Сьогодні, 13:55
Невідомі у Луцьку побили вікна припаркованій автівці
Сьогодні, 13:41
Затримали волинян, які виготовляли та продавали наркотики
Сьогодні, 13:13
Медіа