вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Шопінг вихідного дня: що і де купити у «ПортCity» зі знижками*

Шопінг вихідного дня: що і де купити у «ПортCity» зі знижками*
Вихідні просто створені для шопінгу. У торгово-розважальному центрі «ПортCity» покупки завжди вигідні: вони не лише піднімуть настрій, а й зекономлять гроші.

У «ПортCity» підготували детальний перелік того, що придбати зі знижкою цими вихідними – 8 та 9 лютого.

Не забувайте, що 14 лютого в ТРЦ відбудеться розіграш путівки на море. Щоб взяти участь, потрібно зробити покупку в «ПортCity» одним чеком на суму від 300 грн, на зворотному боці чека вказати своє ім’я та прізвище, номер телефону та кинути чек у скриньку, що у холі на І поверсі.

Шопінг вихідного дня: що і де купити у «ПортCity» зі знижками*


Знижки в «ПортCіty»:

Pandora

-50% на другу прикрасу. Браслет + намистинка, сережки з намистом (знижка від 16,5 до 30%)

Goldi

До -70% на зимову жіночу, чоловічу, дитячу колекції.

Pako Lorente

-20% на верхній одяг. До 70% на певні товари (костюми, піджаки, сорочки, брюки).

LTB

Розпродаж + знижка -20% до ціни розпродажу. Акція не поширюється на
джинси.

Люксоптика

До -70% на сонцезахисні окуляри, до 50% - на оправи, до 40% на зволожуючі очні краплі. Діє акція на щоденні та місячні лінзи.

Intertop

До -80% на колекцію осінь-зима.

House

-30% на шапки, шарфи, рукавички. Демісезонні куртки певних моделей зі знижкою в 300 гривень.

Mohito

- 70% на окремі товари (светри, сукні, блузки, футболки, взуття, джинси, аксесуари тощо).

Reserved

До -70% на певний товар минулих сезонів (светри, футболки, пуховики, блузки спідниці, сукні).

Anabel Arto

-30% на колекцію Grace, -25% на червоне з позначкою sale. Триває акція до Дня закоханих: при купівлі на 1000 гривень можна виграти сертифікат на 1000 гривень.

ДЕКА

Знижки 14 - 50% на годинники.

Bra bra bra

При купівлі 2-3 бюстиків знижка від 300 до 400 гривень. При купівлі 2-3 трусиків – знижка від 100 до 200 гривень.

VR Studio

Знижки на пальта – 15%, на хутряні вироби – 10%.

Bon Marche

-50% на усю зимову колекцію.

Collins

-70% на зимову колекцію. Купуючи на 1500 грн, отримуєте 500 гривень знижки, а також 100 гривень на бонусний рахунок.

МАКС СТЕП

Знижки на зимове взуття до 70%.

Золотий вік

-70% на золото та срібло. При покупці каблучки на заручини - отримуєте знижку 5% на купівлю обручок.

Ajour

-41% на обрані товари з нової колекції. Знижки на минулі колекції від 40 до 70%.

Gulia

-20% на нову колекцію. Sale на шкарпетки: купуйте три пари по 39 гривень за штуку. Триває розпродаж теплих колготок: одна пара – за 59 гривень, а від трьох пар – по 39 гривень кожна.

ДЮНА

Акція на махрові колготи та шкарпетки. Знижки від 20 до 30%.

Перлина

Знижка на діаманти – 55%, на золото – 45%, срібло – 20%.

Andre Tan

Знижки до 60% на осінньо-зимову колекцію.

Arber

-70 % на осінньо-зимову колекцію.

Naf Naf

50% знижки на все. До 70% знижки на останні розміри. -30% на верхній одяг.

Olko

До -70% на колекцію «Осінь-зима». Акція на гольфи та джемпери: купуєте один, другий – за півціни.

Columbia

Знижки на одяг та взуття до -50%.

Tom Tailor

-40% на верхній одяг. - 50% на сукні, кофти, штани, сорочки, гольфи.

Білизна Street

П’ята річ безкоштовно. Лотерея, у якій можна виграти знижку на 10, 20, 30%.

Medicine

Знижка 50% на увесь чоловічий та жіночий одяг.

Actors

20-30% на увесь товар. До Дня закоханих купуєте дві речі, третя у подарунок.

Societa

Верхній одяг зі знижкою 50%, сукні -20-30%.

Trend

На першу річ знижка 25%, на другу – 50%.

Respect

30 -70% знижки на колекцію «Осінь-зима», сумки, аксесуари.

Urban planet

-40% на всі зимові куртки та теплі речі. Рукавиці, ремені, бафи, шапки - 50%.

Papaya

30 до 70% знижки на попередні колекції.

Tally Weijl

До -70% на речі попередньої колекції.

Jasmine

-40% на певні товари.

My Home

20-50% знижки на покривала.

Edelvika

-30% на певні товари (сукні, блузки, вишиванки тощо).

Megasport

Від 30 до 50% на все, крім нової колекції.

Cropp

До -70% на минулі колекції.

Ліга Спорт

Знижка до 65% куртки та певний товар.

Guitar

-40% на сукні, брюки. 20-30% знижки на верхній одяг.

Sportcenter

-10% на нову колекцію, стара колекція – 50%.

Calzado

Від 10 до 50% знижки на осіннє та зимове взуття, на сумки знижка 20%.

Lamark

Від 10 до 30% - зимове взуття. Літнє та осіннє - від 10 до 50%.

Estro

-30-50% на осінньо-зимову колекцію.

W.E.

Чоловічий одяг -50% на нову колекцію, до -70% на певний асортимент чоловічого вбрання.

Modiliani

Від - 30 до 50% на зимовий верхній одяг та трикотаж.

Sinsay

Фінальний розпродаж. - 50% на другу річ з розпродажу.

Oodji

До - 70% на зимову колекцію. На одяг виробництва Узбекистану діє окрема акційна пропозиція: купуйте чотири речі, п’ята – безкоштовно.

Diverse

-50% на увесь асортимент + додаткова знижка 14% до Дня закоханих ( діє з 07.02 до 17.02).

ССС

- 40% на зимове взуття та сумки.

Joma

-20 або -30% на кофти, штани, куртки, кросівки.

Sportlandia

Від -20 до 70% на увесь товар, крім нової колекції, аксесуарів та товарів для басейну.

Reporter young

Від - 30 до 50% на минулу колекцію. На нову - 15%.

ЖуЖу

До -50% знижки на увесь дитячий одяг. До 70% на окремий товар.

Kid butik

Від -30 до 50% на зимові речі та взуття.

Bembi

30-50% на дитячий одяг осінньо-зимової колекції.

Галант Престиж

-10% на увесь товар. Жіночі сумки – 30%, жіночі гаманці – 15%, рукавички – 15%, акційні ремені – 50%.

Буква

- 30% на деякі книги. Купуєте дві книги – третя в подарунок.

Dress Code

Від -20 до 70% на всі товари (блузки, брюки, кардигани, хутро, трикотаж). Норкові шуби та шкіряні сумочки - 50%.

Betty Barclay

-30% на всю зимову колекцію.

Pollardi

До -50% на вечірні та весільні сукні минулих колекцій.

Чудо острів

-50% на другу одиницю Lego.Три машинки Hot wheels - четверта в подарунок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: портсіті, знижка, луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як лучани можуть встановити лічильники на газ безкоштовно
Сьогодні, 14:47
У Луцьку запрошують відвідати 400-літні підземелля
Сьогодні, 14:14
Шопінг вихідного дня: що і де купити у «ПортCity» зі знижками*
Сьогодні, 13:55
Невідомі у Луцьку побили вікна припаркованій автівці
Сьогодні, 13:41
Затримали волинян, які виготовляли та продавали наркотики
Сьогодні, 13:13
Схожі новини
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
15 грудень, 2019, 15:59
Довше кохання – більша знижка: «Яровиця» пропонує акцію на житло для закоханих* Довше кохання – більша знижка: «Яровиця» пропонує акцію на житло для закоханих*
31 січень, 2019, 12:36
Забіг швидких і веселих Миколаїв у Луцьку: як це було Забіг швидких і веселих Миколаїв у Луцьку: як це було
19 грудень, 2016, 20:43
Екс-мер Луцька Кривицький розкритикував владу і опозицію та запропонував вигідну газову схему Екс-мер Луцька Кривицький розкритикував владу і опозицію та запропонував вигідну газову схему
02 серпень, 2016, 12:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 18-річний хлопець вбив пенсіонерку і підпалив хату з її тілом
Сьогодні, 20:11
 0
У Шацьку відбувся Кубок нацпарку 2020 з баскетболу
Сьогодні, 19:27
 0
Судили волинянина, який грабував пенсіонерок
Сьогодні, 18:38
 0
До володимир-волинського собору привезли ікону з мощами Володимира Великого
Сьогодні, 18:07
 0
У Ковелі провели операцію з видалення пухлини матки. ФОТО 18+
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8