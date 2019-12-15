Шопінг вихідного дня: що і де купити у «ПортCity» зі знижками*

Вихідні просто створені для шопінгу. У торгово-розважальному центрі «ПортCity» покупки завжди вигідні: вони не лише піднімуть настрій, а й зекономлять гроші.У «ПортCity» підготували детальний перелік того, що придбати зі знижкою цими вихідними – 8 та 9 лютого.Не забувайте, що 14 лютого в ТРЦ відбудеться розіграш путівки на море. Щоб взяти участь, потрібно зробити покупку в «ПортCity» одним чеком на суму від 300 грн, на зворотному боці чека вказати своє ім’я та прізвище, номер телефону та кинути чек у скриньку, що у холі на І поверсі.Знижки в «ПортCіty»:Pandora-50% на другу прикрасу. Браслет + намистинка, сережки з намистом (знижка від 16,5 до 30%)GoldiДо -70% на зимову жіночу, чоловічу, дитячу колекції.Pako Lorente-20% на верхній одяг. До 70% на певні товари (костюми, піджаки, сорочки, брюки).LTBРозпродаж + знижка -20% до ціни розпродажу. Акція не поширюється наджинси.ЛюксоптикаДо -70% на сонцезахисні окуляри, до 50% - на оправи, до 40% на зволожуючі очні краплі. Діє акція на щоденні та місячні лінзи.IntertopДо -80% на колекцію осінь-зима.House-30% на шапки, шарфи, рукавички. Демісезонні куртки певних моделей зі знижкою в 300 гривень.Mohito- 70% на окремі товари (светри, сукні, блузки, футболки, взуття, джинси, аксесуари тощо).ReservedДо -70% на певний товар минулих сезонів (светри, футболки, пуховики, блузки спідниці, сукні).Anabel Arto-30% на колекцію Grace, -25% на червоне з позначкою sale. Триває акція до Дня закоханих: при купівлі на 1000 гривень можна виграти сертифікат на 1000 гривень.ДЕКАЗнижки 14 - 50% на годинники.Bra bra braПри купівлі 2-3 бюстиків знижка від 300 до 400 гривень. При купівлі 2-3 трусиків – знижка від 100 до 200 гривень.VR StudioЗнижки на пальта – 15%, на хутряні вироби – 10%.Bon Marche-50% на усю зимову колекцію.Collins-70% на зимову колекцію. Купуючи на 1500 грн, отримуєте 500 гривень знижки, а також 100 гривень на бонусний рахунок.МАКС СТЕПЗнижки на зимове взуття до 70%.Золотий вік-70% на золото та срібло. При покупці каблучки на заручини - отримуєте знижку 5% на купівлю обручок.Ajour-41% на обрані товари з нової колекції. Знижки на минулі колекції від 40 до 70%.Gulia-20% на нову колекцію. Sale на шкарпетки: купуйте три пари по 39 гривень за штуку. Триває розпродаж теплих колготок: одна пара – за 59 гривень, а від трьох пар – по 39 гривень кожна.ДЮНААкція на махрові колготи та шкарпетки. Знижки від 20 до 30%.ПерлинаЗнижка на діаманти – 55%, на золото – 45%, срібло – 20%.Andre TanЗнижки до 60% на осінньо-зимову колекцію.Arber-70 % на осінньо-зимову колекцію.Naf Naf50% знижки на все. До 70% знижки на останні розміри. -30% на верхній одяг.OlkoДо -70% на колекцію «Осінь-зима». Акція на гольфи та джемпери: купуєте один, другий – за півціни.ColumbiaЗнижки на одяг та взуття до -50%.Tom Tailor-40% на верхній одяг. - 50% на сукні, кофти, штани, сорочки, гольфи.Білизна StreetП’ята річ безкоштовно. Лотерея, у якій можна виграти знижку на 10, 20, 30%.MedicineЗнижка 50% на увесь чоловічий та жіночий одяг.Actors20-30% на увесь товар. До Дня закоханих купуєте дві речі, третя у подарунок.SocietaВерхній одяг зі знижкою 50%, сукні -20-30%.TrendНа першу річ знижка 25%, на другу – 50%.Respect30 -70% знижки на колекцію «Осінь-зима», сумки, аксесуари.Urban planet-40% на всі зимові куртки та теплі речі. Рукавиці, ремені, бафи, шапки - 50%.Papaya30 до 70% знижки на попередні колекції.Tally WeijlДо -70% на речі попередньої колекції.Jasmine-40% на певні товари.My Home20-50% знижки на покривала.Edelvika-30% на певні товари (сукні, блузки, вишиванки тощо).MegasportВід 30 до 50% на все, крім нової колекції.CroppДо -70% на минулі колекції.Ліга СпортЗнижка до 65% куртки та певний товар.Guitar-40% на сукні, брюки. 20-30% знижки на верхній одяг.Sportcenter-10% на нову колекцію, стара колекція – 50%.CalzadoВід 10 до 50% знижки на осіннє та зимове взуття, на сумки знижка 20%.LamarkВід 10 до 30% - зимове взуття. Літнє та осіннє - від 10 до 50%.Estro-30-50% на осінньо-зимову колекцію.W.E.Чоловічий одяг -50% на нову колекцію, до -70% на певний асортимент чоловічого вбрання.ModilianiВід - 30 до 50% на зимовий верхній одяг та трикотаж.SinsayФінальний розпродаж. - 50% на другу річ з розпродажу.OodjiДо - 70% на зимову колекцію. На одяг виробництва Узбекистану діє окрема акційна пропозиція: купуйте чотири речі, п’ята – безкоштовно.Diverse-50% на увесь асортимент + додаткова знижка 14% до Дня закоханих ( діє з 07.02 до 17.02).ССС- 40% на зимове взуття та сумки.Joma-20 або -30% на кофти, штани, куртки, кросівки.SportlandiaВід -20 до 70% на увесь товар, крім нової колекції, аксесуарів та товарів для басейну.Reporter youngВід - 30 до 50% на минулу колекцію. На нову - 15%.ЖуЖуДо -50% знижки на увесь дитячий одяг. До 70% на окремий товар.Kid butikВід -30 до 50% на зимові речі та взуття.Bembi30-50% на дитячий одяг осінньо-зимової колекції.Галант Престиж-10% на увесь товар. Жіночі сумки – 30%, жіночі гаманці – 15%, рукавички – 15%, акційні ремені – 50%.Буква- 30% на деякі книги. Купуєте дві книги – третя в подарунок.Dress CodeВід -20 до 70% на всі товари (блузки, брюки, кардигани, хутро, трикотаж). Норкові шуби та шкіряні сумочки - 50%.Betty Barclay-30% на всю зимову колекцію.PollardiДо -50% на вечірні та весільні сукні минулих колекцій.Чудо острів-50% на другу одиницю Lego.Три машинки Hot wheels - четверта в подарунок.