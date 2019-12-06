У «Там Там Сімейні традиції» – нові акційні пропозиції*
Сьогодні, 21:08
У гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» з’явились нові акційні пропозиції:
• Торт «Червоний оксамит» Власне виробництво 100г – 8,99грн
• Курка Гриль Власне виробництво 1кг – 69,90грн
• Банан 1кг – 24,90грн
• Шоколад Millennium Gold в асортименті 100г – 20,90грн.
Термін дії акції з 07 по 20 лютого 2020 включно. Кількість товару обмежена.
Купуй те ,що любиш! Люби те, що купуєш!
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• Торт «Червоний оксамит» Власне виробництво 100г – 8,99грн
• Курка Гриль Власне виробництво 1кг – 69,90грн
• Банан 1кг – 24,90грн
• Шоколад Millennium Gold в асортименті 100г – 20,90грн.
Термін дії акції з 07 по 20 лютого 2020 включно. Кількість товару обмежена.
Купуй те ,що любиш! Люби те, що купуєш!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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