У «Там Там Сімейні традиції» – нові акційні пропозиції*





• Торт «Червоний оксамит» Власне виробництво 100г – 8,99грн







• Курка Гриль Власне виробництво 1кг – 69,90грн







• Банан 1кг – 24,90грн







• Шоколад Millennium Gold в асортименті 100г – 20,90грн.







Термін дії акції з 07 по 20 лютого 2020 включно. Кількість товару обмежена.



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