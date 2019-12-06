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У «Там Там Сімейні традиції» – нові акційні пропозиції*

У «Там Там Сімейні традиції» – нові акційні пропозиції*
У гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» з’явились нові акційні пропозиції:

• Торт «Червоний оксамит» Власне виробництво 100г – 8,99грн

У «Там Там Сімейні традиції» – нові акційні пропозиції*


• Курка Гриль Власне виробництво 1кг – 69,90грн

У «Там Там Сімейні традиції» – нові акційні пропозиції*


• Банан 1кг – 24,90грн

У «Там Там Сімейні традиції» – нові акційні пропозиції*


• Шоколад Millennium Gold в асортименті 100г – 20,90грн.

У «Там Там Сімейні традиції» – нові акційні пропозиції*


Термін дії акції з 07 по 20 лютого 2020 включно. Кількість товару обмежена.

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Теги: там там, знижки, луцьк
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