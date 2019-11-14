На будівництві казарм у Володимирі фірма «відмила» понад 6 мільйонів

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру директору одного з підприємств Волинської області у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах та службовому підроблені, що спричинило тяжкі наслідки.Про це інформує пресслужба ДБР.Досудове розслідування встановило, що директор підприємства, яке виконувало будівельні роботи на замовлення Західного територіально квартирно-експлуатаційного управління, вносив недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт та заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму в понад понад 6,2 мільйони гривень.Підрядник умисно завищував обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів під час зведення трьох будівель казарм поліпшеного планування, призначених для потреб військовослужбовців ЗСУ у Волинській області. Будівельні роботи на військових об'єктах проводились з порушенням проектної документації, зокрема, в замін щебню фактично використовувались шлакові відходи, зменшувалась товщина фундаменту та стяжок, не здійнювалось належна гідроізоляція конструкцій.Наразі слідство встановлює також факти причетності військових службових осіб до розтрати бюджетних коштів, призначених для будівництва військових об’єктів.Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Луцького гарнізону Західного регіону України.У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.