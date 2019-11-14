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На будівництві казарм у Володимирі фірма «відмила» понад 6 мільйонів

На будівництві казарм у Володимирі фірма «відмила» понад 6 мільйонів
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру директору одного з підприємств Волинської області у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах та службовому підроблені, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Досудове розслідування встановило, що директор підприємства, яке виконувало будівельні роботи на замовлення Західного територіально квартирно-експлуатаційного управління, вносив недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт та заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму в понад понад 6,2 мільйони гривень.

Підрядник умисно завищував обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів під час зведення трьох будівель казарм поліпшеного планування, призначених для потреб військовослужбовців ЗСУ у Волинській області. Будівельні роботи на військових об'єктах проводились з порушенням проектної документації, зокрема, в замін щебню фактично використовувались шлакові відходи, зменшувалась товщина фундаменту та стяжок, не здійнювалось належна гідроізоляція конструкцій.

На будівництві казарм у Володимирі фірма «відмила» понад 6 мільйонів
На будівництві казарм у Володимирі фірма «відмила» понад 6 мільйонів


Наразі слідство встановлює також факти причетності військових службових осіб до розтрати бюджетних коштів, призначених для будівництва військових об’єктів.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Луцького гарнізону Західного регіону України.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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Теги: казарми, Володимир-Волинський, суд, підрядник
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