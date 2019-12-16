«СВІДОМІ» перевірять якість газу, який постачають в домівки лучан
Сьогодні, 22:03
Аби з’ясувати якої якості газ отримують в домівки лучани, Громадянський Рух “СВІДОМІ” проведуть дослідження.
Про це 7 лютого під час круглого столу повідомив співзасновник громадської організації Тарас Шкітер.
Захід за участі представників “Волиньгазу”, депутатів міської ради та членів громадянського руху провели у відкритому офісі організації.
Під час круглого столу комерційний директор «Волиньгазу» Андрій Карпомиз розповів, що підприємство проводило багато тестів, навіть показували на телебаченні.
«Ми брали заміри і дивилися якість газу. Вони відповідають стандартам», - розповів комерційний директор.
Окрім того, споживач може замовити індивідуальну перевірку якості газу. Вартість перевірки оплачує замовник. На що співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер наголосив: «СВІДОМІ» замовлять і оплатять перевірку якості газу для лучан. До нас звертається чимало людей, їх це турбує. Тож ми запросимо представників «Волиньгазу» для перевірки, а результати дослідження оголосимо публічно».
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Про це 7 лютого під час круглого столу повідомив співзасновник громадської організації Тарас Шкітер.
Захід за участі представників “Волиньгазу”, депутатів міської ради та членів громадянського руху провели у відкритому офісі організації.
Під час круглого столу комерційний директор «Волиньгазу» Андрій Карпомиз розповів, що підприємство проводило багато тестів, навіть показували на телебаченні.
«Ми брали заміри і дивилися якість газу. Вони відповідають стандартам», - розповів комерційний директор.
Окрім того, споживач може замовити індивідуальну перевірку якості газу. Вартість перевірки оплачує замовник. На що співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер наголосив: «СВІДОМІ» замовлять і оплатять перевірку якості газу для лучан. До нас звертається чимало людей, їх це турбує. Тож ми запросимо представників «Волиньгазу» для перевірки, а результати дослідження оголосимо публічно».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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