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«СВІДОМІ» перевірять якість газу, який постачають в домівки лучан

«СВІДОМІ» перевірять якість газу, який постачають в домівки лучан
Аби з’ясувати якої якості газ отримують в домівки лучани, Громадянський Рух “СВІДОМІ” проведуть дослідження.

Про це 7 лютого під час круглого столу повідомив співзасновник громадської організації Тарас Шкітер.

Захід за участі представників “Волиньгазу”, депутатів міської ради та членів громадянського руху провели у відкритому офісі організації.

Під час круглого столу комерційний директор «Волиньгазу» Андрій Карпомиз розповів, що підприємство проводило багато тестів, навіть показували на телебаченні.

«Ми брали заміри і дивилися якість газу. Вони відповідають стандартам», - розповів комерційний директор.

Окрім того, споживач може замовити індивідуальну перевірку якості газу. Вартість перевірки оплачує замовник. На що співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер наголосив: «СВІДОМІ» замовлять і оплатять перевірку якості газу для лучан. До нас звертається чимало людей, їх це турбує. Тож ми запросимо представників «Волиньгазу» для перевірки, а результати дослідження оголосимо публічно».

«СВІДОМІ» перевірять якість газу, який постачають в домівки лучан


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Теги: СВІДОМІ, газ, Тарас Шкітер
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