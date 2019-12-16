«СВІДОМІ» перевірять якість газу, який постачають в домівки лучан

Аби з’ясувати якої якості газ отримують в домівки лучани, Громадянський Рух “СВІДОМІ” проведуть дослідження.Про це 7 лютого під час круглого столу повідомив співзасновник громадської організаціїЗахід за участі представників “Волиньгазу”, депутатів міської ради та членів громадянського руху провели у відкритому офісі організації.Під час круглого столу комерційний директор «Волиньгазу»розповів, що підприємство проводило багато тестів, навіть показували на телебаченні.«Ми брали заміри і дивилися якість газу. Вони відповідають стандартам», - розповів комерційний директор.Окрім того, споживач може замовити індивідуальну перевірку якості газу. Вартість перевірки оплачує замовник. На що співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер наголосив: «СВІДОМІ» замовлять і оплатять перевірку якості газу для лучан. До нас звертається чимало людей, їх це турбує. Тож ми запросимо представників «Волиньгазу» для перевірки, а результати дослідження оголосимо публічно».