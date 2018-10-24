Аби врятувати життя 8-місячного хлопчика, у Луцьку влаштовують день краси, перегляд фільму і ярмарок

Максим Грицишин лише вісім місяців тому прийшов у світ, а вже бореться за життя. Йому необхідна пересадка печінки, тож небайдужі допомагають зібрати батькам понад мільйон гривень на необхідну операцію.



Хлопчик знаходиться у Волинському обласному дитячому медичному територіальному об’єднанні на інтенсивній терапії. Лікарі поставили Максимкові діагноз – міліарна атрезія, цироз печінки, синдром портальної гіпертензії в стадії декомпенсації, варикозне розширення вен стравоходу ІІІ ст., гіперспленізм ІІст., хронічна печінкова недостатність, хронічна енцифалопатія. Операція з пересадки печінки вартує 1 281 012 гривень.



Тож волонтери вирішили допомогти батькам й організовують чимало цікавих подій, під час яких можна стати благодійником та допомогти хлопчику.



Так, 13 лютого, напередодні Дня закоханих в обласній бібліотеці для юнацтва проведуть день краси. Так, жінки можуть оновити свої зачіски, дізнатися чимало цікавого про догляд, поправити брови, або ж зробити манікюр. Кошти, підуть на допомогу Максимку, однак варто попередньо зареєструватися у майстра.



Також в бібліотеці 14 лютого відбудеться благодійний перегляд кінофільму «Між небом та землею» (екранізація роману Марка Леві). Початок сеансу о 17 годині, з собою закликають взяти пледики, смаколики та чай.



Уже 16 лютого в Палаці культури міста Луцька з 13 години стартує благодійний ярмарок. До того, майстрів просять подарувати свої роботи для доброї справи, аби можна було їх продати й допомогти волинянину. Роботи можна залишити в тій же юнацькій бібліотеці. Під час ярмарку продаватимуть чимало прикрас, виробів ручної роботи та кондитерських виробів. Тож можна купити щось на пам'ять, поласувати солодощами та допомогти Максимку Грицишину.



Також можна допомогти перерахувавши будь-яку суму батькам, адже навіть маленький внесок наближає їх до мети. Номер карткового рахунка в АТ КБ «ПриватБанк»: 5168757344200466. Отримувач: Грицишин Олена Василівна. Контакти батька: +380(95)5197052.



Стежити за перебігом збору та лікуванням можна на сторінці у facebook, яку створили, аби врятувати малюка:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. лише вісім місяців тому прийшов у світ, а вже бореться за життя. Йому, тож небайдужі допомагають зібрати батькам понад мільйон гривень на необхідну операцію.Хлопчик знаходиться у Волинському обласному дитячому медичному територіальному об’єднанні на інтенсивній терапії. Лікарі поставили Максимкові діагноз – міліарна атрезія, цироз печінки, синдром портальної гіпертензії в стадії декомпенсації, варикозне розширення вен стравоходу ІІІ ст., гіперспленізм ІІст., хронічна печінкова недостатність, хронічна енцифалопатія. Операція з пересадки печінки вартує 1 281 012 гривень.Тож волонтери вирішили допомогти батькам й організовують чимало цікавих подій, під час яких можна стати благодійником та допомогти хлопчику.Так, 13 лютого, напередодні Дня закоханих в обласній бібліотеці для юнацтва проведуть день краси. Так, жінки можуть оновити свої зачіски, дізнатися чимало цікавого про догляд, поправити брови, або ж зробити манікюр. Кошти, підуть на допомогу Максимку, однак варто попередньо зареєструватися у майстра.Також в бібліотеці 14 лютого відбудеться благодійний перегляд кінофільму «Між небом та землею» (екранізація роману Марка Леві). Початок сеансу о 17 годині, з собою закликають взяти пледики, смаколики та чай.Уже 16 лютого в Палаці культури міста Луцька з 13 години стартує благодійний ярмарок. До того, майстрів просять подарувати свої роботи для доброї справи, аби можна було їх продати й допомогти волинянину. Роботи можна залишити в тій же юнацькій бібліотеці. Під час ярмарку продаватимуть чимало прикрас, виробів ручної роботи та кондитерських виробів. Тож можна купити щось на пам'ять, поласувати солодощами та допомогти Максимку Грицишину.Також можна допомогти перерахувавши будь-яку суму батькам, адже навіть маленький внесок наближає їх до мети. Номер карткового рахунка в АТ КБ «ПриватБанк»: 5168757344200466. Отримувач:. Контакти батька: +380(95)5197052.Стежити за перебігом збору та лікуванням можна на сторінці у facebook, яку створили, аби врятувати малюка: https://www.facebook.com/groups/890552744697518/

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