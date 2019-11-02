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Біатлоністка з Волині здобула «бронзу» на чемпіонаті світу

Біатлоністка з Волині здобула «бронзу» на чемпіонаті світу
В німецькому Фінстерау триває третій етап Кубка світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та вадами зору.

У складі збірної команди України - ковельчанка, паралімпійська чемпіонка Юлія Батенкова-Бауман, - пише KovelPost.

У перший день змагань українки зайняли весь подіум в жіночій спринтерській гонці. Юлія фінішувала третьою, здобувши бронзову нагороду (клас стоячи). Наступного дня наші паралімпійці додали до своєї скарбнички ще 3 медалі. У Юлії Батенкової-Бауман знову "бронза".

"Знов бронза, але це теж радує та надихає! Працюєм далі", - написала Юлія на своїй сторінці у соцмережі, зібравши під дописом чимало позитивних коментарів та привітань від співвітчизників.

Загалом за 4 змагальні дні українська збірна завоювала 17 високих нагород, серед яких 3 золоті, 7 срібних та 7 бронзових медалей!

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Теги: Юлія Батенкова-Бауман, Волинь, перемога
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