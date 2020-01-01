вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Не варто надміру веселитися і дарувати подарунки: прикмети та забобони 9 лютого

Не варто надміру веселитися і дарувати подарунки: прикмети та забобони 9 лютого
Сьогодні, 9 лютого, віряни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста.

Про це інформує Радіо Максимум.

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святителя Іоанна Златоуста. Він був візантійським церковним діячем та славився своїми псалмами й проповідями. Цікаво, що у Візантії та на Русі його вважали ідеалом проповідника.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 9 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Йосип, Дмитро, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сліпучо-біла луна, то до холодів, червона, то до вітру.

Якщо після хуртовин на снігових заметах закруглені гребені, а на полях хвилями лежить сніг, то буде хороший урожай.

Якщо хмари проти вітру пливуть, то до снігу.

Якщо скло запітніло, то до тепла.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Поганою прикметою в Златоустів день вважається мити голову, дарувати та отримувати подарунки. Тому утримайтеся від цих дій.

У народі вважають, що 9 лютого можуть навести сильні вроки. Аби вас це оминуло, пам'ятайте про свою безпеку та обмежте коло спілкування.

Також не бажано сьогодні багато веселитися, особливо, якщо це стосується вечірок та ігор. Зробіть цей день розміреним та спокійним.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, прикмети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер один з водіїв, якого вирізали рятувальники після аварії на Волині за участю маршрутки
Сьогодні, 10:51
У Тернополі через зсув ґрунту загинули двоє людей
Сьогодні, 10:43
Не варто надміру веселитися і дарувати подарунки: прикмети та забобони 9 лютого
Сьогодні, 10:10
На Волині цигарковий контрабандист влаштував погоню з патрульними
Сьогодні, 09:45
Волинянка побудувала храм у рідному селі і вимолила народження тисячі немовлят
Сьогодні, 09:18
Схожі новини
Чому сьогодні варто почати лікувати грижу і не можна виносити сміття: прикмети 4 лютого Чому сьогодні варто почати лікувати грижу і не можна виносити сміття: прикмети 4 лютого
04 лютий, 09:07
3 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день 3 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
03 лютий, 09:00
Яке свято 2 лютого та чому сьогодні не можна співати Яке свято 2 лютого та чому сьогодні не можна співати
02 лютий, 09:55
Чому треба провести час з сім'єю та розпалити багаття на подвір'ї: традиції і прикмети 11 січня Чому треба провести час з сім'єю та розпалити багаття на подвір'ї: традиції і прикмети 11 січня
11 січень, 09:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Там Там Сімейні традиції» розігрує святковий набір до Дня закоханих*
Сьогодні, 11:21
 0
Луцька тренерка розповіла, як правильно «перезавантажувати» організм
Сьогодні, 11:15
 0
Помер один з водіїв, якого вирізали рятувальники після аварії на Волині за участю маршрутки
Сьогодні, 10:51
 0
У Тернополі через зсув ґрунту загинули двоє людей
Сьогодні, 10:43
 0
Не варто надміру веселитися і дарувати подарунки: прикмети та забобони 9 лютого
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8