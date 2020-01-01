Не варто надміру веселитися і дарувати подарунки: прикмети та забобони 9 лютого





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За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святителя Іоанна Златоуста. Він був візантійським церковним діячем та славився своїми псалмами й проповідями. Цікаво, що у Візантії та на Русі його вважали ідеалом проповідника.



ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА



У неділю, 9 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Йосип, Дмитро, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Сліпучо-біла луна, то до холодів, червона, то до вітру.



Якщо після хуртовин на снігових заметах закруглені гребені, а на полях хвилями лежить сніг, то буде хороший урожай.



Якщо хмари проти вітру пливуть, то до снігу.



Якщо скло запітніло, то до тепла.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



Поганою прикметою в Златоустів день вважається мити голову, дарувати та отримувати подарунки. Тому утримайтеся від цих дій.



У народі вважають, що 9 лютого можуть навести сильні вроки. Аби вас це оминуло, пам'ятайте про свою безпеку та обмежте коло спілкування.



Також не бажано сьогодні багато веселитися, особливо, якщо це стосується вечірок та ігор. Зробіть цей день розміреним та спокійним.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 9 лютого, віряни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста.Про це інформує Радіо Максимум За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святителя Іоанна Златоуста. Він був візантійським церковним діячем та славився своїми псалмами й проповідями. Цікаво, що у Візантії та на Русі його вважали ідеалом проповідника.ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛАУ неділю, 9 лютого, іменини відзначають власники таких імен:. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇСліпучо-біла луна, то до холодів, червона, то до вітру.Якщо після хуртовин на снігових заметах закруглені гребені, а на полях хвилями лежить сніг, то буде хороший урожай.Якщо хмари проти вітру пливуть, то до снігу.Якщо скло запітніло, то до тепла.ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІПоганою прикметою в Златоустів день вважається мити голову, дарувати та отримувати подарунки. Тому утримайтеся від цих дій.У народі вважають, що 9 лютого можуть навести сильні вроки. Аби вас це оминуло, пам'ятайте про свою безпеку та обмежте коло спілкування.Також не бажано сьогодні багато веселитися, особливо, якщо це стосується вечірок та ігор. Зробіть цей день розміреним та спокійним.

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