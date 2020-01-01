У громаді на Волині робитимуть блокноти, аби врятувати життя онкохворої дитини
Сьогодні, 17:13
У Княгининівський ОТГ відбудеться благодійний майстер-клас з виготовлення блокнотів. У рамках заходу збиратимуть кошти для 3-річної онкохворої Катрусі Ребрини.
Про це повідомляє Район.Луцьк із посиланням на сторінку Княгининівської ОТГ.
Виготовити свій блокнот можна буде 10 лютого у бібліотеці села Княгининок. Організатори майстерки запевняють, що це прекрасна можливість створити унікальний блокнот для своїх нотаток, малюнків чи віршів та допомогти дівчинці.
Майстер-клас буде складатися з трьох етапів: виготовлення блоку для блокнота, формування блокнота та секрети склеювання, прикрашання обкладинки. Усіма необхідними матеріалами та інструментами забезпечать організатори.
Майстерку проведе Людмила Себало. Запис за телефоном 066-889-11-09.
Кількість місць обмежена.
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Про це повідомляє Район.Луцьк із посиланням на сторінку Княгининівської ОТГ.
Виготовити свій блокнот можна буде 10 лютого у бібліотеці села Княгининок. Організатори майстерки запевняють, що це прекрасна можливість створити унікальний блокнот для своїх нотаток, малюнків чи віршів та допомогти дівчинці.
Майстер-клас буде складатися з трьох етапів: виготовлення блоку для блокнота, формування блокнота та секрети склеювання, прикрашання обкладинки. Усіма необхідними матеріалами та інструментами забезпечать організатори.
Майстерку проведе Людмила Себало. Запис за телефоном 066-889-11-09.
Кількість місць обмежена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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