Як розпізнати анорексію у дитини та як діяти: поради волинських лікарів

Повідомили, які ознаки та зміни у поведінці можуть свідчити про те, що дитина схильна до розвитку анорексії.Про це йдеться на сторінці медичного центру "Благомед" у facebook.За даними ВООЗ, 15 відсотків жінок та дівчат, що починають обмежувати себе в їжі заради схуднення, доводять себе до розвитку нав'язливого стану та анорексії. Кожна п'ята людина, хвора на анорексію, гине.Ця недуга ближче, ніж може здаватися, стверджують лікарі. Захворіти на анорексію можуть не лише професійні моделі, але й будь-яка жінка, особливо незахищені юні дівчатка, які щодня бачать у соцмережах "правильні стандарти" і уявлення про те, яким нібито має бути "красиве жіноче тіло".Як їх захистити? Як зробити так, щоб вони вірили тим, хто їх любить? Як допомогти адекватно сприймати себе?Ознаки, що можуть свідчити про те, що дитина схильна до розвитку анорексії:Фанатичний, не схильний до гнучкості тип мислення (у тому, що стосується харчових звичок, але не тільки).Надмірна самокритичність, постійний вибір одягу, який нібито "приховує повноту".Постійна категорична відмова їсти в кафе, на святкових застілляхДитина намагається вдома їсти наодинці, на запрошення за стіл часто відповідає, що вже поїла.Роздратованість, пригніченість Фізіологічні ознаки.Різке зменшення маси тіла, порушення менструального циклу.Порушення сну, безсоння або ж надмірна сонливість, постійне бажання прилягти.Постійне відчуття холоду, скарги на мерзлякуватість або ж бажання закутатися.Постійна слабкість, запаморочення.Що робити, якщо ви помітили кілька таких ознак у своєї дитини? В першу чергу усвідомити 2 речі: самі ви не справитеся, аноректик ніколи не визнає свою хворобу.Вам потрібно звертатися до спеціалістів - психолога, дієтолога, гастроентеролога, ендокринолога. Анорексія не "пройде сама", не мине від вмовлянь, погроз чи розмов, не "переростеться". Це серйозна хвороба, яку треба кваліфіковано лікувати, наголошують медики.