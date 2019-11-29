вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині торік одружувалися у 9 разів частіше, аніж розлучалися

На Волині торік одружувалися у 9 разів частіше, аніж розлучалися
У 2019 році у Волинській області значно більше пар одружувалися, аніж розлучалися.

Про це інформує Міністерство юстиції України у facebook.

Загалом в Україні минулого року зареєстрували 237 858 шлюбів. 38 472 рази українці розлучалися.

На Волині ж у 2019 році поєднали серця 6069 пар, а розлучилися 668.
На Волині торік одружувалися у 9 разів частіше, аніж розлучалися


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шлюби, розлучення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дощ із мокрим снігом: яка погода чекає волинян у понеділок, 10 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині торік одружувалися у 9 разів частіше, аніж розлучалися
Сьогодні, 18:45
MONATIK розповів, чому тренери до останнього не натискають кнопки на популярному співочому шоу
Сьогодні, 18:18
Перший українець заразився китайським коронавірусом на круїзному лайнері
Сьогодні, 18:00
У Луцьку просять відновити проїзд у Старому місті
Сьогодні, 17:55
Схожі новини
Розлучатися в Україні стане дорожче Розлучатися в Україні стане дорожче
25 січень, 08:27
Нотаріуси отримають право реєструвати шлюби і розлучення Нотаріуси отримають право реєструвати шлюби і розлучення
29 листопад, 2019, 13:45
Ще діти, а вже наречені: на Волині реєструють шлюби із неповнолітніми Ще діти, а вже наречені: на Волині реєструють шлюби із неповнолітніми
11 травень, 2019, 15:12
Любов зла: з ким з іноземців найбільше розлучаються волинянки Любов зла: з ким з іноземців найбільше розлучаються волинянки
06 березень, 2019, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дощ із мокрим снігом: яка погода чекає волинян у понеділок, 10 лютого
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині торік одружувалися у 9 разів частіше, аніж розлучалися
Сьогодні, 18:45
 0
MONATIK розповів, чому тренери до останнього не натискають кнопки на популярному співочому шоу
Сьогодні, 18:18
 0
Перший українець заразився китайським коронавірусом на круїзному лайнері
Сьогодні, 18:00
 0
У Луцьку просять відновити проїзд у Старому місті
Сьогодні, 17:55
 0
Медіа
відео
1/8