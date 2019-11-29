На Волині торік одружувалися у 9 разів частіше, аніж розлучалися





Про це інформує Міністерство юстиції України у facebook.



Загалом в Україні минулого року зареєстрували 237 858 шлюбів. 38 472 рази українці розлучалися.



На Волині ж у 2019 році поєднали серця 6069 пар, а розлучилися 668.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2019 році у Волинській області значно більше пар одружувалися, аніж розлучалися.Про це інформує Міністерство юстиції України у facebook.Загалом в Україні минулого року зареєстрували 237 858 шлюбів. 38 472 рази українці розлучалися.На Волині ж у 2019 році поєднали серця 6069 пар, а розлучилися 668.

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