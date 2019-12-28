На Волині цигарковий контрабандист влаштував погоню з патрульними

У Ковелі поліцейські з погонею затримали автомобіль, набитий контрабандними цигарками.Про це інформує пресслужба патрульної поліції.8 лютого ковельським патрульним надійшла інформація про те, що на одній із вулиць міста Ковеля, водій керує автомобілем Peugeot 5008 у салоні якого ймовірно речі або предмети, обіг яких заборонено законом.Обстеживши територію інспектори оперативно розшукали даний транспортний засіб, однак водій проігнорував вимоги про зупинку, почав тікати від службового автомобіля та намагався затаїтися на подвір’ї житлового будинку.Патрульні заблокували транспортний засіб, де виявили 8 680 пачок тютюнових виробів без відповідних акцизних марок.На місце події виявили слідчо-оперативну групу Ковельського ВП для встановлення всіх обставин справи.