У Луцьку просять відновити проїзд у Старому місті
Сьогодні, 17:55
У Луцьку просять відновити проїзд вулицею Кафедральною.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомив депутат Луцькради Андрій Білан.
Так, обранець громади звернувся до міської влади з вимогою відновити проїзд вулицею Кафедральною та прибрати незаконний будівельний паркан.
Також Білан вимагає, щоб департамент муніципальної варти відреагував на розпорядження Луцького міського голови, яке втратило свою чинність ще в грудні минулого року. Зокрема, йдеться «Про перекриття руху транспорту вулицею Кафедральною» щодо обмеження рух транспорту вулицею Кафедральною (на ділянці від вул. Братковського до вул. Драгоманова) - проконтролювати відновлення благоустрою після завершення будівельних робіт та перевірити законність встановлення будівельного паркану на тепер уже проїжджій частині вулиці.
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Про це на своїй сторінці у facebook повідомив депутат Луцькради Андрій Білан.
Так, обранець громади звернувся до міської влади з вимогою відновити проїзд вулицею Кафедральною та прибрати незаконний будівельний паркан.
Також Білан вимагає, щоб департамент муніципальної варти відреагував на розпорядження Луцького міського голови, яке втратило свою чинність ще в грудні минулого року. Зокрема, йдеться «Про перекриття руху транспорту вулицею Кафедральною» щодо обмеження рух транспорту вулицею Кафедральною (на ділянці від вул. Братковського до вул. Драгоманова) - проконтролювати відновлення благоустрою після завершення будівельних робіт та перевірити законність встановлення будівельного паркану на тепер уже проїжджій частині вулиці.
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Коментарі 1
Їм ніколи, ринок руйнувати треба!
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