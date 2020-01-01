У Луцьку просять відновити проїзд у Старому місті

У Луцьку просять відновити проїзд вулицею Кафедральною.Про це на своїй сторінці у facebook повідомив депутат ЛуцькрадиТак, обранець громади звернувся до міської влади з вимогою відновити проїзд вулицею Кафедральною та прибрати незаконний будівельний паркан.Також Білан вимагає, щоб департамент муніципальної варти відреагував на розпорядження Луцького міського голови, яке втратило свою чинність ще в грудні минулого року. Зокрема, йдеться «Про перекриття руху транспорту вулицею Кафедральною» щодо обмеження рух транспорту вулицею Кафедральною (на ділянці від вул. Братковського до вул. Драгоманова) - проконтролювати відновлення благоустрою після завершення будівельних робіт та перевірити законність встановлення будівельного паркану на тепер уже проїжджій частині вулиці.