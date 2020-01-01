вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку просять відновити проїзд у Старому місті

У Луцьку просять відновити проїзд у Старому місті
У Луцьку просять відновити проїзд вулицею Кафедральною.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив депутат Луцькради Андрій Білан.

Так, обранець громади звернувся до міської влади з вимогою відновити проїзд вулицею Кафедральною та прибрати незаконний будівельний паркан.

Також Білан вимагає, щоб департамент муніципальної варти відреагував на розпорядження Луцького міського голови, яке втратило свою чинність ще в грудні минулого року. Зокрема, йдеться «Про перекриття руху транспорту вулицею Кафедральною» щодо обмеження рух транспорту вулицею Кафедральною (на ділянці від вул. Братковського до вул. Драгоманова) - проконтролювати відновлення благоустрою після завершення будівельних робіт та перевірити законність встановлення будівельного паркану на тепер уже проїжджій частині вулиці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Старе місто, Кафедральна, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Їм ніколи, ринок руйнувати треба!
Відповісти
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
MONATIK розповів, чому тренери до останнього не натискають кнопки на популярному співочому шоу
Сьогодні, 18:18
Перший українець заразився китайським коронавірусом на круїзному лайнері
Сьогодні, 18:00
У Луцьку просять відновити проїзд у Старому місті
Сьогодні, 17:55
У громаді на Волині робитимуть блокноти, аби врятувати життя онкохворої дитини
Сьогодні, 17:13
У клініці хірурга з Волині Валіхновського прооперували чоловіка, що впав з висоти і фактично втратив ніс
Сьогодні, 16:40
Схожі новини
Столичний заклад пригощатиме відвідувачів, що побували у кав'ярні у Луцьку, де працюють «сонячні» хлопці Столичний заклад пригощатиме відвідувачів, що побували у кав'ярні у Луцьку, де працюють «сонячні» хлопці
10 січень, 13:10
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
09 січень, 13:05
Зі штовханиною і матюками: у Старому місті в Луцьку знову незаконно копали траншею Зі штовханиною і матюками: у Старому місті в Луцьку знову незаконно копали траншею
04 січень, 17:15
У Луцьку пропонують ліквідувати ще дві зупинки У Луцьку пропонують ліквідувати ще дві зупинки
03 січень, 10:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дощ із мокрим снігом: яка погода чекає волинян у понеділок, 10 лютого
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині торік одружувалися у 9 разів частіше, аніж розлучалися
Сьогодні, 18:45
 0
MONATIK розповів, чому тренери до останнього не натискають кнопки на популярному співочому шоу
Сьогодні, 18:18
 0
Перший українець заразився китайським коронавірусом на круїзному лайнері
Сьогодні, 18:00
 0
У Луцьку просять відновити проїзд у Старому місті
Сьогодні, 17:55
 0
Медіа
відео
1/8