«Продати можна все»: луцькі бізнесмени поділилися секретами успіху

Володимир Луцик та Олександр Бащук розповіли, що потрібно робити, аби ефективніше продавати свій товар чи послуги.



Це відбулося під час лекції «WOW:ранок. Як навчитися продавати у світі, де продає кожен другий?», яку організувала компанія PRO Business HUB, пише



Поради Олександра Бащука



«Вигідніше продавати товар. Послуги вимагають вашої майстерності. Вони мають бути унікальними. Якщо ти не крутий, твої послуги низькоконкурентні. Я кладу плитку, і всі кладуть плитку. Хто буде крутіше класти або кого краще розпіарять, той буде більше заробляти.



Якщо у вас достатньо бажання і часу, то послуги можна продавати і на них можна заробляти».



* * *



«Завжди треба максимально обережно працювати з тим, що є цінним для людини. Якщо людина прийшла до вас щось купити, то для неї найціннішим є гроші. Якщо вона принесла щось у сервісний центр, найціннішою буде річ, яку треба поремонтувати, навіть якщо це телефон, який впав у суп. Якщо ти добре ставишся до цієї речі незалежно від того, наскільки вона тобі подобається, то рівень довіри клієнта до тебе росте сам по собі».



* * *



«Продати можна все. Робота з людьми – це психологічні шахмати. Це кожен раз прикольно. Якщо нема проблемних клієнтів, ти не ростеш. Якщо тобі все життя кажуть, що ти крутий і в тебе все добре, ти ніколи не будеш працювати над своїми мінусами, бо навіть не будеш знати, що в тебе не так або чому хтось крутіший за тебе».



* * *



«Круто знати свою роботу від А до Я. Ту роботу, яку роблять мої підлеглі, я проходив сам. Так мене ніхто не може «намахати», якщо людина каже, що якусь роботу вона зробить за 5 годин, а це можна зробити за годину.



Якщо ти хочеш найняти сторожа, треба хоча б раз пересидіти ніч і зрозуміти, як це. Потім тобі буде легше зрозуміти, чому сторож не хоче сидіти ніч за 500 гривень, а хоче за тисячу».



Поради Володимира Луцика



«Послугу важко масштабувати. Якщо в послузі ви будете профі, ви створите собі круте робоче місце і будете добре заробляти.



Я б послуги не надавав, якби це не входило в точку сервісу, що нам дозволяє виділятись серед конкурентів.



У нас послуга – це частина продаж. Якщо ви купили в нас жалюзі і наш майстер їх не змонтує, то до дідька вони вам.



У продажах простіше масштабуватись, вийти на інше місто чи регіони».



* * *



«Для того, щоб клієнт вам довіряв, ви мусите вибудовувати свій бренд.



Якщо ви надаєте послугу, майже все залежить від вас. Якщо ви продаєте продукт, то багато що залежить від виробника цього продукту. Якщо ви новачок у бізнесі і вам не хочеться зі старту множити свою репутацію на нуль, обирайте хороші бренди. Не торгуйте лайном. Це автоматично впливатиме на довіру до вас».



* * *



«Незалежно від того, хто прийшов в магазин, – чи заможна людина, чи середнього класу чи людина, яка ледве назбирала кошти на ваш продукт, усі хочуть потратити свої гроші достойно. І якщо в людини більше грошей, то вона хоче, щоб ви подали їй товар на блюдечку, а якщо ледь-ледь назбирала, то вона хоче, щоб просто підібрали товар з оптимальною якістю та ціною.



Менеджер з продажів має бути психологом. Коли до нього прийшла чи зателефонувала людина, він має відчути її рівень, щоб зрозуміти, для чого вона прийшла. Може, їй треба суперкруте вікно, а може треба просто затулити отвір в стіні, бо якась біда».



* * *



«Чітко розумійте цінність продукту, який ви продаєте, і кайфуйте від того, що ви робите. Бо якщо це не в кайф, то воно буде недовгостроковим.



Чітко знайте, хто ваш клієнт, і де його можна знайти. Качайте свій бренд, щоб людина гордилась тим, що стала вашим покупцем».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі бізнесменитарозповіли, що потрібно робити, аби ефективніше продавати свій товар чи послуги.Це відбулося під час лекції «WOW:ранок. Як навчитися продавати у світі, де продає кожен другий?», яку організувала компанія PRO Business HUB, пише Перший «Вигідніше продавати товар. Послуги вимагають вашої майстерності. Вони мають бути унікальними. Якщо ти не крутий, твої послуги низькоконкурентні. Я кладу плитку, і всі кладуть плитку. Хто буде крутіше класти або кого краще розпіарять, той буде більше заробляти.Якщо у вас достатньо бажання і часу, то послуги можна продавати і на них можна заробляти».* * *«Завжди треба максимально обережно працювати з тим, що є цінним для людини. Якщо людина прийшла до вас щось купити, то для неї найціннішим є гроші. Якщо вона принесла щось у сервісний центр, найціннішою буде річ, яку треба поремонтувати, навіть якщо це телефон, який впав у суп. Якщо ти добре ставишся до цієї речі незалежно від того, наскільки вона тобі подобається, то рівень довіри клієнта до тебе росте сам по собі».* * *«Продати можна все. Робота з людьми – це психологічні шахмати. Це кожен раз прикольно. Якщо нема проблемних клієнтів, ти не ростеш. Якщо тобі все життя кажуть, що ти крутий і в тебе все добре, ти ніколи не будеш працювати над своїми мінусами, бо навіть не будеш знати, що в тебе не так або чому хтось крутіший за тебе».* * *«Круто знати свою роботу від А до Я. Ту роботу, яку роблять мої підлеглі, я проходив сам. Так мене ніхто не може «намахати», якщо людина каже, що якусь роботу вона зробить за 5 годин, а це можна зробити за годину.Якщо ти хочеш найняти сторожа, треба хоча б раз пересидіти ніч і зрозуміти, як це. Потім тобі буде легше зрозуміти, чому сторож не хоче сидіти ніч за 500 гривень, а хоче за тисячу».«Послугу важко масштабувати. Якщо в послузі ви будете профі, ви створите собі круте робоче місце і будете добре заробляти.Я б послуги не надавав, якби це не входило в точку сервісу, що нам дозволяє виділятись серед конкурентів.У нас послуга – це частина продаж. Якщо ви купили в нас жалюзі і наш майстер їх не змонтує, то до дідька вони вам.У продажах простіше масштабуватись, вийти на інше місто чи регіони».* * *«Для того, щоб клієнт вам довіряв, ви мусите вибудовувати свій бренд.Якщо ви надаєте послугу, майже все залежить від вас. Якщо ви продаєте продукт, то багато що залежить від виробника цього продукту. Якщо ви новачок у бізнесі і вам не хочеться зі старту множити свою репутацію на нуль, обирайте хороші бренди. Не торгуйте лайном. Це автоматично впливатиме на довіру до вас».* * *«Незалежно від того, хто прийшов в магазин, – чи заможна людина, чи середнього класу чи людина, яка ледве назбирала кошти на ваш продукт, усі хочуть потратити свої гроші достойно. І якщо в людини більше грошей, то вона хоче, щоб ви подали їй товар на блюдечку, а якщо ледь-ледь назбирала, то вона хоче, щоб просто підібрали товар з оптимальною якістю та ціною.Менеджер з продажів має бути психологом. Коли до нього прийшла чи зателефонувала людина, він має відчути її рівень, щоб зрозуміти, для чого вона прийшла. Може, їй треба суперкруте вікно, а може треба просто затулити отвір в стіні, бо якась біда».* * *«Чітко розумійте цінність продукту, який ви продаєте, і кайфуйте від того, що ви робите. Бо якщо це не в кайф, то воно буде недовгостроковим.Чітко знайте, хто ваш клієнт, і де його можна знайти. Качайте свій бренд, щоб людина гордилась тим, що стала вашим покупцем».

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